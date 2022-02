Doek valt voor vorige Dacia Duster

In Nederland is de vorige generatie Dacia Duster al jaren niet meer nieuw te koop. Sinds 2018 staat hier namelijk het huidige model in de showrooms. Elders in de wereld werd de oer-Duster van het huidige Dacia nog altijd gebouwd, maar ook daar valt nu het doek voor het succesvolle model.

We schrijven bewust 'oer-Duster' van het 'huidige Dacia'. Stiekem is de vorige Dacia Duster helemaal niet de eerste Duster van het merk. In het Verenigd Koninkrijk verkocht het Roemense Aro namelijk zijn Spartaanse terreinauto '10' onder merknaam Dacia en noemde het model daar al Duster. Dat is natuurlijk niet de auto waar het in dit artikel over gaat. We tillen nog eenmaal de eerste Duster van het onder de vlag van Renault opererende Dacia op het podium. Die gaat namelijk definitief met pensioen na een kleine dertien jaar.

Hoewel de Duster die je nu in de showrooms van Dacia tegenkomt officieel de tweede generatie van het model is, borduurde Dacia voor de techniek van die relatief betaalbare SUV door op de techniek van het vorige model. Die Duster werd in 2010 in Genève in Europa voor het eerst aan het grote publiek getoond en hield het hier tot 2018 vol toen hij het stokje officieel overdroeg aan de huidige tweede generatie Duster. Althans, in Europa. In andere markten mocht de eerste Duster - wegens het ontbreken van merkhistorie veelal als Renault verkocht - er nog even tegenaan. Zo werd het model onder meer nog in Rusland en Brazilië geproduceerd, alwaar de auto ook geregeld kleine en nooit in Europa geziene visuele aanpassingen onderging. In Brazilië en Rusland is de productie van de vorige Duster in respectievelijk 2020 en 2021 al gestopt en nu nu stopt ook de de laatste productieband waarop de auto nog werd gebouwd.

In Renaults fabriek in India zijn de laatste exemplaren van de Renault Duster van de band gelopen. In die productiefaciliteit produceerde Renault de Duster overigens ook enkele jaren als Nissan Terrano, maar dat model wordt al even niet meer verkocht. Van de eerste en tweede generatie Duster zijn samen al ruim 2 miljoen exemplaren gebouwd. De tweede generatie Duster onderging vorig jaar overigens al een facelift. Van de eerste en tweede generatie Duster zijn in totaal ruim 12.250 exemplaren verkocht. Leuk weetje: stiekem bestaat de vorige Duster nog en wel in de vorm van de Duster Oroch, een pick-up-versie die onder meer in Zuid-Amerika wordt verkocht.