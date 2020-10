Doek valt voor bijzondere Nissan NV Cargo en NV Passenger

Nissan haalt in de Verenigde Staten de bezem door zijn bedrijfswagengamma. Het complete huidige aanbod bestelwagens gaat in de zomer van volgend jaar uit productie, daarmee komt er een eind aan de naar Nederlandse begrippen eigenzinnige NV Cargo en NV Passenger.

Nissan levert in de Verenigde Staten onder meer de NV200, de met een benzinemotor uitgeruste variant van de hier bekende E-NV200 Van. Die auto gaat in de Verenigde Staten vanaf de zomer van volgend jaar uit productie, het merk stopt er op afzienbare termijn met de levering van zijn reguliere bedrijfswagens. Dat betekent ook dat de NV Cargo en NV Passenger uit beeld verdwijnen. Zij verdienen het om nog eenmaal op het podium te worden getild.

De NV Cargo en NV Passenger, die laatste is de personenversie van de eerste, is een opvallend gelijnde bedrijfswagen die Nissan in 2011 specifiek voor de Amerikaanse en Canadese automarkt presenteerde. De in de Amerikaanse staat Mississippi en de Mexicaanse staat Aguascalientes geproduceerde bedrijfsauto's hebben een frontpartij die veel minder dan bij hun Europese equivalenten in één lijn loopt met de motorkap. Dat levert de NV Cargo en NV Passenger een hoge neus met een opvallend vlakke motorkap op. De bussen zijn in alle gevallen 6,11 meter lang en hebben een wielbasis van maar liefst 3,71 meter. Onderhuids gaat dan ook het platform van de Nissan Titan schuil, een met de Ford F-150 en Chevrolet Silverado vergelijkbare pick-up. Die Titan-techniek zorgt er niet alleen voor dat de NV Cargo en NV Passenger achterwielaangedreven zijn, maar ook dat ze over twee motoren beschikken die je nooit en te nimmer in een Europese bestelwagen zult vinden.

De NV Cargo is als NV1500 leverbaar met een benzine gestookte 4,0-liter V6, die 265 pk en 381 Nm levert. Die aan een vijftrapsautomaat gekoppelde krachtbron is ook beschikbaar voor de NV2500 Heavy Duty, een versie van de NV Cargo met een hoger laadvermogen (1.425 kilo). Maar nu komt het. Die NV2500 is net als de daarboven geplaatste NV3500 HD, die een laadvermogen van zo'n 1.800 kilo heeft, ook te bestellen met een machtige 5,6-liter V8. Jawel, een achtcilinder in een bestelauto. Die machine levert 380 pk en 525 Nm koppel. De NV Cargo is overigens ook nog met een verhoogd dak te koop. De NV Passenger is de personenversie van de NV Cargo en biedt plaats aan tot twaalf passagiers. Ook deze bedrijfswagen is met zowel de V6 als de V8 leverbaar.

De NV Cargo, NV Passenger en NV200 gaan binnenkort dus met pensioen. Nissan knipt daarmee in een vloeiende beweging nagenoeg zijn complete bedrijfswagenfamilie weg. Het merk brengt er zijn Business Advantage-programma voor in de plaats, al is dit meer een programma waarin het merk zijn 'zakelijke' modellen onderbrengt. Hoe dan ook, de NV Cargo en NV Passenger zien we niet meer terug en daarmee verdwijnt een kleurrijke reeks bedrijfswagens uit autoland. Altijd zonde.