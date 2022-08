Dodge Hornet op Schiphol gesnapt

Dodge voegt binnenkort een auto aan zijn leveringsgamma toe die eigenlijk helemaal geen Dodge is. Dodge leent namelijk de Tonale van Alfa Romeo, maar het merk plakt er niet slechts zijn eigen badges op. De Dodge Hornet - als de auto daadwerkelijk zo gaat heten - trekt de Scudetto-grille van het Tonale-front en zet er een eigen grille met bijbehorende voorbumper voor terug. AutoWeek-lezer Thierry liep de Dodge Hornet tegen het lijf op Schiphol. Mogelijk is de auto onderweg vanuit het Italiaanse Pomigliano waar de Tonale wordt geproduceerd richting de Verenigde Staten, al is het ook goed mogelijk dat de ingepakte Hornet op testtournee door Europa gaat.

Het is overigens bepaald niet de eerste keer in de moderne geschiedenis dat Dodge een auto van een ander merk leent. Zo is de Dodge Attitude die stiekem een Mitsubishi Attrage (Space Star 'sedan') is en de Dodge Neon die feitelijk een Fiat Tipo Sedan is. De nieuwe Journey die Dodge in Mexico verkoopt is weer een Chinese SUV.

Dodge kan de Hornet overigens behoorlijk goed gebruiken. Zo verkoopt het in de Verenigde Staten behoorlijk op leeftijd rakende modellen. De Challenger en Charger stammen achtereenvolgens uit 2008 en 2010 en ook de Durango is met introductiejaar 2011 geen jonkie meer. Ondanks het feit dat de Dodge Hornet in Nederland is gesnapt, hoef je de auto niet in Nederland op de markt te verwachten.