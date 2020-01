Dit zijn de populairste droomauto's van Nederland

Een beetje autoliefhebber weet precies wat hij of zij het liefst zou rijden als geld geen rol zou spelen. Misschien eentje die vroeger op een poster boven zijn bed hing, of juist iets gloednieuws. Marktplaats liet uitzoeken wat de meest populaire droomauto's van Nederland zijn. Opvallend genoeg is het vooral veel modern spul.

Liefhebbers van klassiekers moeten we teleurstellen: Nederlanders geven blijkbaar meer om prestaties en moderne looks. De Audi RS6 is volgens het onderzoek, uitgevoerd door Panelwizard, de meest populaire droomauto in Nederland. Bij mannen staat die op nummer één, bij vrouwen op twee. Vrouwen dromen iets vaker van een Mini Cooper S. Ook de Audi R8 kan beide geslachten bekoren: bij de mannen staat die op plaats drie (achter de BMW M5), bij de vrouwen op vier.

Vrouwen dromen gemiddeld van iets minder heftige auto's dan mannen. Zo staat bij de dames behalve de Mini Cooper S ook de Volkswagen Golf GTI in de top-vijf, terwijl de heren wegdromen bij de Bugatti Chiron en de Bentley Continental GT.

Algemeen Mannen Vrouwen 1. Audi RS6 1. Audi RS6 1. Mini Cooper S 2. Mini Cooper S 2. BMW M5 2. Audi RS6 3. Audi R8 3. Audi R8 3. Volkswagen Golf GTI 4. BMW M5 4. Bugatti Chiron 4. Audi R8 5. Volkswagen Golf GTI 5. Bentley Continental 5. BMW M5

Daarnaast werd er gekeken naar de meest populaire droomauto's per provincie (zie foto 2 t/m 5). Daarbij valt vooral op dat er ook een aantal klassiekers om de hoek kijken in de top-vijf. De Volkswagen Kever spreekt in drie provincies (Flevoland, Gelderland en Drenthe) veel mensen aan. In Flevoland is het zelfs de populairste droomauto. Daar dromen mensen überhaupt van wat bescheidenere auto's; ook de Citroën 2CV en de Mercedes-Benz 190E 2.5 (waarschijnlijk dan de Evo 2) staan daar in de top-vijf. De Ford Mustang (specifiek Eleanor) duikt ook in maar liefst drie provincies op in de top-vijf (Limburg, Noord-Brabant en Groningen). De Shelby GT500 met de Gone in 60 Seconds-look is blijkbaar erg gewild. De Dodge Charger kent ten slotte veel fans in Groningen en Overijssel.