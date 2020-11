Dit zijn de nieuwe youngtimers van 2021: sedans

De youngtimerregeling is onder zakelijke rijders in Nederland geliefd. Wanneer auto's 15 jaar oud zijn, komen ze in aanmerking voor het gunstige bijtellingstarief. Elk jaar komen er dus weer 'nieuwe' modellen bij die zakelijk voordelig kunnen worden gereden. We zetten een stel 'interessante debutanten' op een rijtje, ditmaal de sedans die vanaf volgend jaar het stempel 'youngtimer' mogen dragen.

Eerst even een korte opfrisser over de youngtimerregeling voor wie minder thuis is in bijtellingsland. Wanneer je meer dan 500 privékilometers rijdt met je zakelijke auto, tel je jaarlijks 35 procent van de dagwaarde van de auto op bij je belastbaar inkomen. Dit bijtellingspercentage gaat alleen op als je auto de youngtimerstatus heeft, oftewel wanneer het voertuig minimaal 15 jaar oud is. De dagwaarde is in de meeste gevallen behoorlijk gunstig, waardoor je relatief weinig bijtelling betaalt en tegelijkertijd alle autokosten van de bedrijfswinst kunt aftrekken. Het gunstige bijtellingstarief gaat in vanaf de dag dat de auto 15 jaar wordt, gemeten vanaf de eerste internationale toelating. Dat moet je dus goed in de gaten houden. Je kunt niet de auto eerder al kopen en dan pas besluiten om te gaan bijtellen. Terwijl je zakelijk rijdt, kun je kiezen tussen wel of niet bijtellen, maar dat betekent dat je niet privé met de auto mag rijden tot 1 januari 2022, mocht je in eerste instantie besluiten om niet bij te tellen.

Op jacht naar een sedan van 15 jaar of ouder die vanaf volgend jaar fiscaal aantrekkelijk te rijden is? Misschien ziet hier iets interessants bij:

1. Cadillac BLS

Met de BLS hoopte Cadillac in 2006 voet aan de grond te krijgen op de Europese markt. De middenklasser was dan ook exclusief voor ons bedoeld en stond niet in het assortiment van Cadillac in de States. Als basis voor de BLS nam men het platform waarop destijds ook de Saab 9-3 en de Opel Vectra stonden. Sterker nog, de BLS rolde van de band in de Saab-fabriek in het Zweedse Trollhättan. Dat zie je er niet direct aan af: vanbuiten gezien is de BLS namelijk overduidelijk herkenbaar als een Cadillac. Het binnenste kent iets meer gelijkenissen met zijn broers, met name als het gaat om de bedieningselementen, maar het ontwerp van het dashboard en de klokken is wel uniek voor de BLS. Hij was bij zijn marktintroductie in 2006 leverbaar met drie aandrijflijnen die ook beschikbaar waren in zijn concerngenoten: een 175 pk sterke 2,0-liter viercilinder met turbo, een 2,8-liter V6 met 255 pk en een 150 pk sterke 1,9-liter viercilinder diesel. De BLS is nooit echt een populaire auto geweest, dus als je hem vanaf volgend jaar al fiscaal aantrekkelijk wilt rijden, zul je goed moeten zoeken.

2. Citroën C6

In 2005 kondigde Citroën een nieuw vlaggenschip aan. De C6 moest in de voetsporen treden van de DS en de CX. De voorganger van de C6, de XM, heeft namelijk niet dezelfde status kunnen bemachtigen als de twee eerder genoemde modellen. Qua ontwerp grijpt de C6 duidelijk terug op de CX, waarbij de holle achterruit één opvallend stijlkenmerk is dat opnieuw zijn opwachting maakte. Citroën heeft in de C6 echter ook stijlelementen van de DS en de SM verwerkt. Eind 2005 ging de grote Fransoos al in productie, maar pas in 2006 kwamen de aantallen echt. Uiteraard is de C6 vanbinnen voorzien van allerlei denkbare luxe. Met het Pack Lounge konden er zelfs twee losse, individueel verstelbare achterzetels worden besteld. Daarnaast beschikte de Citroën over een digitaal instrumentarium met een head-up display. 15 jaar geleden was dat absoluut nog geen vanzelfsprekendheid. Dankzij het hydropneumatische veersysteem is een ritje in een C6 een zeer comfortabele ervaring. In eerste instantie was de C6 er alleen met twee zescilinders: een 3,0-liter met 215 pk op benzine en een 2,7-liter diesel met 208 pk. Zo'n fiscaal aantrekkelijke grote Fransoos zal vast genieten zijn, maar houd in elk geval wat budget vrij voor onvoorziene kosten.

3. Lexus LS 460

Een iets betrouwbaardere reputatie heeft de Lexus LS 460. In 2006 kwam de vierde generatie van de LS op de markt. Lexus richtte zijn pijlen meer dan ooit op de Mercedes-Benz S-klasse en dat betekende dat de Japanners hun topmodel tot het dak volstouwden met voor die tijd moderne technologie. Diverse actieve-veiligheidssystemen en onder meer adaptieve cruisecontrol zijn aanwezig. Net als een achttraps automaat, waarmee Lexus de toenmalige 7G-Tronic van Das Haus naar de kroon stak. De V8 van de LS 460 levert een gezonde 380 pk, ruim voldoende om het slagschip comfortabel en vlot voort te stuwen. Zijn verfijning ten spijt heeft de LS het de S-klasse, A8 en 7-serie in Europa nooit echt moeilijk kunnen maken qua verkoopcijfers. Qua restwaarde dan weer wel, want een LS brengt vandaag de dag op de occasionmarkt veel meer op dan de Duitse concurrentie uit die tijd. Later kwam er ook nog een LS 600h met hybridetechniek, maar om deze versie fiscaal aantrekkelijk te kunnen rijden, zul je nog even een jaartje extra geduld moeten hebben.

4. Volvo S80

Als hij goed genoeg is voor het koningshuis, is hij vast ook goed genoeg voor jou. De Volvo S80 is een auto waarmee je niet snel negatieve associaties over jezelf zult afroepen. De tweede generatie van de Volvo S80 kwam in 2006 op de markt en maakte een behoorlijke moderniseringsslag ten opzichte van zijn voorganger. Vandaag de dag kun je met een S80 nog steeds prima voor komen rijden, zonder dat hij meteen een heel gedateerde indruk maakt. Ook het interieur oogde opeens een stuk strakker en opgeruimder, waarbij de 'zwevende' middenconsole één van de hoogtepunten vormt. Inmiddels is het wel duidelijk dat de systemen aan boord op leeftijd beginnen te raken, maar dat geldt in principe voor alle 15 jaar oude auto's. Bij zijn introductie was de S80 leverbaar met de welbekende vijfcilinders van Volvo, maar ook met een zes-in-lijn en zelfs met een heuse V8. De keuze is reuze en wanneer je de ruimte van een V70 niet nodig hebt, is de S80 een prima alternatief om jezelf in een grote, comfortabele én fiscaal aantrekkelijke Zweed te verplaatsen.