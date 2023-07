Dit wordt het nieuwe gezicht van Opel

Opel pakt aardig door met de vernieuwing van zijn familiegezicht. De 'Vizor-grille' is nog maar net over het gros van het modellengamma verspreid, of we krijgen er al een verdere evolutie van te zien. De Opel Experimental leidt Opel een nieuw hoofdstuk in.

Begin september presenteert Opel de 'Experimental', een studiemodel dat voor het merk een nieuwe fase inluidt. Een fase waarin Opel net als veel andere merken een modellengamma uitrolt dat in beginsel volledig elektrisch is. Bij zo'n nieuw hoofdstuk hoort natuurlijk ook een fris familiegezicht en daar vangen we nu alvast een glimp van op.

De eerste foto geeft het meest prijs van de Opel Experimental. Daarop is al aardig goed te zien hoe het front van het studiemodel ingevuld is. Duidelijk is dat Opel zijn enkele jaren geleden op de Mokka gedebuteerde Vizor-grille in een nieuw jasje steekt. Er gebeurt wat meer in dan we nu gewend zijn van Opel. Zo zit natuurlijk het nieuwe logo erin, maar ook is er een behoorlijk transparant paneel met daarachter verticale lamelletjes. In dat paneel zit over de hele breedte een vouw, die net als het Opel-logo verlicht is. Opvallend zijn bovendien de grote verticale (verchroomde?) strips boven en onder de neus. Samen met de juist horizontaal georiënteerde koplampen moet dit een soort kompas voorstellen.

Van de vier resterende afbeeldingen is er slechts één waar we nog een klein beetje wijzer van worden. Op bovenstaand beeld zien we een achterlicht, hoogstwaarschijnlijk vanaf de zijkant van de auto gezien. Het achterlicht lijkt een samensmelting van een streep ledverlichting en een wat grotere unit. Waarschijnlijk fungeert de iets van de koets af stekende led-unit ook als richtingaanwijzer. Tenslotte zien we een detailshot van een wiel. Volgens Opel is het wieldesign geïnspireerd op windturbines, als verwijzing naar het nastreven van ideale aerodynamica. Waarschijnlijk wordt de koets van de Opel Experimental in zijn geheel ook vrij gestroomlijnd, al is de kans wel groot dat het een hoog op zijn poten staand studiemodel is. Rond 5 september krijgen we de Opel Experimental te zien.