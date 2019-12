Dit was het auto-decennium 2010-2019 (deel 1)

2010

Het afgelopen decennium begon voor de autowereld bepaald niet rooskleurig. De economische crisis raasde door de wereld en dat had flinke gevolgen voor de auto-industrie. General Motors zag zich genoodzaakt om merken als Pontiac en Saturn de das om te doen en dichter bij huis zagen we ook Saab onder de GM-vleugels verdwijnen. Niemand minder dan Spyker-topman Victor Muller leek de redder in nood, maar we weten allemaal hoe dat uiteindelijk is afgelopen. Er was ook goed nieuws: te midden van de tegenslagen verschoven sommigen de aandacht naar elektrisch rijden. Dat stond in 2010 nog redelijk in de kinderschoenen, maar het bleken niet allemaal 'te vroeg geborenen'.

Nissan Leaf

De eerste EV van Nissan en één van de eerste echt praktische auto's met een elektrische aandrijflijn. Vandaag de dag (de tweede generatie) nog steeds een grote naam op de markt.

Peugeot iOn/Citroën C-Zéro/Mitsubishi i-MiEV

In tegenstelling tot de Leaf is deze in 2010 op de markt verschenen drieling niet echt een blijvertje gebleken. Hoewel nieuw bestellen zelfs nu nog mogelijk is, konden Peugeot, Citroën en Mitsubishi maar weinig mensen overhalen met de elektrisch aangedreven kleintjes.

Audi A1

Een compact autootje van Audi? Dat kenden we nog niet. Oké, de A2 was er al en de A3 was ook geen slagschip, maar met de A1 brak er een nieuw tijdperk aan voor het merk.

Mercedes-Benz SLS AMG

Behalve EV's en compacte Audi's verschenen er in 2010 ook een paar prachtige nieuwe supercars op de weg. Eén daarvan was de Mercedes-Benz SLS AMG, waarmee oude tijden herleefden. De vleugeldeuren van de iconische Gullwing keerden terug!

2011

In 2011 liep de boel nog altijd allesbehalve gesmeerd vanwege de crisis en qua autonieuws was het ook niet echt een wereldschokkend jaar. De hang naar elektrische aandrijflijnen werd nog wel wat sterker, maar eigenlijk was het alleen Opel dat daar echt met redelijk succes op in wist te spelen met de Ampera. Die verscheen hier echter pas een jaar later. Gelukkig was er ook qua conventionele auto's nog wel wat opvallends nieuws onder de zon.

Peugeot 508

De Peugeot 407 was voor velen nu niet bepaald een auto om als poster boven je bed te hangen. Hoewel er nog genoeg van werden gesleten, kon Peugeot voor de opvolger echt wel een wat scherper uiterlijk gebruiken. Zo geschiedde, want de 508 werd positief ontvangen en begon vanaf 2011 de Nederlandse straten flink te vullen.

Ford Focus

Als één van de meest succesvolle modellen in Nederland een opvolger krijgt, is dat altijd groot nieuws. Zo ook toen in 2011 de derde generatie van de Ford Focus in de showrooms verscheen.

BMW 3-serie

Net als bij de Ford Focus is het altijd groot nieuws als er een nieuwe BMW 3-serie komt. Eind 2011 maakten we kennis met de F30-generatie, die met zijn wat scherpere voorkomen veel kopers wist aan te trekken. Ook het wat meer op comfort gerichte karakter viel breed in de smaak.

Volkswagen Up/Seat Mii/Skoda Citigo

Al jaren zijn de leden van de compacte Volkswagen Group-drieling niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Je wordt er nog net niet mee doodgegooid. Een groot succes, kun je dus wel stellen. In 2011 werden ze geïntroduceerd.

2012

In het jaar waarin zeker en vast de wereld zou vergaan, maakte de wereld kennis met een nog altijd populaire 'klimaatredder': de Tesla Model S. In de jaren ervoor begon de EV mondjesmaat mensen te overtuigen, maar met de Model S werd elektrisch rijden plots populair. De grotere merken waren in 2012 nog niet klaar voor een EV-offensief, maar kwamen wel meer en meer met hybride aandrijflijnen of plug-ins. Zelfs voor supercars was deels elektrische aandrijving niet langer een taboe, zo bewees één van de auto's die we in 2012 leerden kennen.