Dit lees je in AutoWeek 7

AutoWeek 7 ligt vanaf woensdag in de winkel of valt deze week op je deurmat. Deze week kun je onder meer een dubbeltest tussen twee behoorlijk verschillende EV's verwachten, maar ook een eerste rijtest met de Dacia Jogger, een reportage over iemand met een Chevrolet HHR en een Klokje Rond met een (bijna) miljonair.

Zoals je op bovenstaande foto al kunt zien, zetten we deze week de BMW i4 en Tesla Model 3 naast elkaar. Een veelbelovende nieuwkomer tegen een bewezen succesnummer. De Tesla Model 3 is vanaf de start vooral een aanval op de BMW 3-serie geweest. Met de i4 heeft BMW nu eindelijk een directe elektrische concurrent in huis.

Hoger in de rangorde staat de gefacelifte Audi A8 waar we mee op pad zijn geweest. De facelift die Audi bij de A8 doorvoert, is vooral cosmetisch. Bij de plug-in hybride 60 TFSIe-versie verandert er echter wel wat aan de techniek en dat is voldoende reden voor een hernieuwde kennismaking.

Uiteraard hebben we ook weer aandacht voor bescheidener nieuw spul. Wat te denken van een rijtest met de gefacelifte Mazda CX-5 bijvoorbeeld? Zowel vanbinnen als vanbuiten is hij tegen het licht gehouden. De neus is met de retoucheerkwast bestreken en er is veel tijd gestoken in het verder verfijnen van het onderstel. Is dat genoeg om de sterke concurrentie in het fel bevochten SUV-segment partij te geven? Aan Cornelis Kit de taak om daar antwoord op te geven.

Voor de nog wat kleinere beurs is er weer mooi nieuws van Dacia, nu de Jogger op de markt komt. Een op papier zeer interessante auto voor een heel schappelijke prijs. De Dacia Jogger heeft veel in huis om een hardloper te worden. En niet alleen vanwege de lage prijs.

Op occasionvlak is de mix lekker gevarieerd deze week. Zo hebben we onder meer aandacht voor een Chevrolet HHR. Misschien ken je hem nog wel, die retro-MPV waaraan Chevrolet een soort PT Cruiser-achtig verhaal in Nederland hing. Veel zijn er niet verkocht en daarom is het zo leuk om eens iemand op te zoeken die er nog eentje heeft. Bovendien is de eigenaar er echt helemaal aan verknocht.

Op de rollenbank hebben we deze week een auto die het Cupra-label draagt, maar nog wel van ver voor het tijdperk dat Cupra een apart merk werd. Een heuse Ibiza Cupra Bocanegra. Die heeft de 1.4 TSI in de neus en die staat nou niet bepaald als betrouwbaar te boek. We zijn dus benieuwd of desondanks alle paardjes nog onder de kap zitten.

Ja hoor het, het is weer eens zover: we hebben een auto in Klokje Rond die tegen het miljoen aan schurkt! En wat voor eentje: een Mercedes-Benz C220d Sport Coupé. Die zie je niet vaak meer en daarom is het extra leuk dat we er nu juist eentje mogen verwelkomen die zich al zo lang goed weet te houden. Als blijkt dat daar ook nog eens een 26-jarige eigenaar bij hoort, begrijp je dat we heel wat vragen hebben.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels.