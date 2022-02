Dit lees je in AutoWeek 6

AutoWeek 6 ligt vanaf woensdag in de winkel of hangt deze week in je brievenbus. In dit nummer kun je een lekker uiteenlopende mix aan auto's verwachten. Zo reden we met de voorlopige topversie van de BMW 4-serie Gran Coupé, maar gingen we ook op pad met twee aan elkaar gewaagde hybrides én is er aandacht voor een prachtige Mazda RX-8.

Lang voordat het populair werd, hybridificeerde Toyota al een groot deel van zijn gamma. Zo ook de RAV4, die daarmee de populaire SUV-koets kon combineren met een laag praktijkverbruik. Goed idee, vonden ze ook bij Kia, dat nu met de nieuwe Sportage gaat proberen om het idee van Toyota beter uit te voeren. Marco Gorter zoekt uit of Kia goed werk heeft geleverd.

De RAV4 is niet de enige Toyota die deze week aan bod komt, want we konden ook al op pad met de gloednieuwe Aygo X. Zeventien jaar lang bouwde Toyota de Aygo als onderdeel van een drieling samen met Peugeot en Citroën. Nu gaan de Japanners het helemaal zelf doen: ziehier de Aygo X. Zal er iemand spijt van krijgen dat de samenwerking is opgezegd?

Zoals gezegd komt ook de voorlopige topversie van de BMW 4-serie Gran Coupé aan bod. Over het uiterlijk kun je al een halve editie van AutoWeek volschrijven, maar hoe zit het met de rest van de auto? Nou, die blijkt als M440i xDrive vooral erg machtig.

Behalve een mooie reportage over de Porsche 911 GT1 en een posterstory over de Aston Martin Vantage hebben we nog meer sportief plezier in AutoWeek deze week. Hierboven zie je 'm al: de uiterst bijzondere Mazda RX-8. Nog even en er staat weer een model met rotatiemotor in de catalogus van Mazda, al dient de krachtbron dit keer als range-extender voor de elektrische MX-30. Voor ons het signaal om de tot op heden laatste Mazda met wankelmotor voor het voetlicht te halen. De 23-jarige Ricardo Krabbenborg koestert deze Lightning Yellow RX-8 uit 2005.

Uiteraard zijn ook de bekende rubrieken weer van de partij. Zo hebben we op de rollenbank deze week een Volkswagen Golf GTI Performance uit 2018 die mag bewijzen of Volkswagen de beloften waar kan maken. In Klokje Rond schittert een Mitsubishi Outlander PHEV uit 2014. Eentje die dus ooit zijn leven hier begon tussen legio van zijn broertjes. Met 306.000 km op de teller zijn we wel benieuwd of het succesverhaal nu echt ten einde komt of dat er voor deze plug-in nog meer leven in zit.

Tenslotte halen we er ook weer een elektrische auto bij voor een accudegradatietest. Deze keer een Hyundai Ioniq Electric uit 2017 met 166.000 km achter de rug. De eigenaar liet de accu al testen voordat hij de auto aanschafte, maar is benieuwd of de waarden die daaruit kwamen wel nauwkeurig zijn.

