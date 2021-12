Dit lees je in AutoWeek 51/52

Veel oud en nieuw in dit extra dikke dubbelnummer om het jaar mee uit te knallen. Zo is er het afscheid van de Citybug, maar ook de vooruitblik naar de plannen van autofabrikanten. Er is het jubileum van de Renault 4 maar ook de test van twee elektrische sleeën van Mercedes en BMW. We maken een analyse van de occasionmarkt en we testen multimediasystemen in acht B-segmenters. En natuurlijk kijken we terug op 2021.

Zoals je op de foto hierboven al ziet, komen er in één klap heel veel nieuwe auto's bij elkaar. Dat doen we voor een heel specifieke test. We kijken namelijk hoe prettig het multimediasysteem zich laat bedienen. In een test met acht kleintjes zoeken we samen met twee lezers uit wie de 1-en en 0-en het beste op orde heeft.

Uiteraard hebben we ook weer meerdere 'gewone' tests, waaronder een dubbeltest met twee flinke EV's. Tesla is het alleenrecht op EV’s met een fatsoenlijke actieradius kwijt, want met de iX en de EQS geven BMW en Mercedes-Benz eindelijk serieus antwoord. Maar hoe verhouden die uber-EV’s met elk hun eigen karakter zich onderling? Cornelis Kit zoekt het uit.

Nog meer elektrisch? Jazeker. Porsche presenteerde onlangs de Taycan Sport Turismo. Zeg maar de Cross Turismo zonder de 'offroad'-aankleding. Uiteraard zijn er meer verschillen, onder meer omdat we met de GTS reden.

Voor de wat minder uitbundige portemonnee is er ook weer mooi nieuws onder de zon. Kia heeft namelijk de Sportage aan een geheel nieuwe generatie geholpen. Bewapend met een bijzonder front en altijd geëlektrificeerde aandrijflijnen probeert de nieuwe Sportage het succes van tien jaar terug te evenaren. Gaat dat lukken?

Wie niets moet hebben van EV's of hybride aandrijflijnen, kan zijn hart ophalen bij de dubbeltest van de Land Rover Defender en Toyota Land Cruiser. Twee flinke jongens die ook nog eens een dikke dieselmotor in de neus hebben liggen.

Zoals je dat van ons gewend bent, is er ook in dit dubbeldikke nummer weer volop aandacht voor occasions. Wat te denken van een Klokje Rond-keuring met een Honda Accord die al bijna 4 ton mee gaat? Honda heeft in deze rubriek een naam hoog te houden. Het wordt dus spannend of ook deze Accord aan de goede reputatie bijdraagt.

Op de rollenbank hebben we tenslotte een auto te gast die je misschien niet meer al te vers in je geheugen hebt: de Alfa Romeo Mito QV. Een lekker potente compacte Italiaan die bij zijn eigenaar in ieder geval een flinke glimlach op het gezicht weet te toveren. Of de Mito dat ook voor elkaar krijgt bij Ghisbert van Ginhoven? We weten hoe Italianen op de rollenbank nog wel eens teleur willen stellen...

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat. Veel leesplezier en een heel gelukkig 2022!