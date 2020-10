Dit lees je in AutoWeek 43

AutoWeek 43 ligt vanaf morgen in de winkels, tijd om door te nemen wat je deze week kunt verwachten in ons bomvolle magazine.

Zoals je dat gewend bent, staan er weer diverse interessante tests in AutoWeek deze week. Eén opvallende nieuwkomer springt eruit: de Cupra Formentor. Weet het van Seat losgeweekte sportieve merk indruk te maken met zijn eerstgeborene en verdient het zijn aparte status? Een andere nieuweling die vooral door zijn spraakmakende uiterlijk direct opvalt, is de nieuwe BMW 4-serie. Aan Roy Kleijwegt de taak om te ontdekken of-ie ondanks z'n duidelijk andere voorkomen dan voorheen toch nog die typische BMW-gevoelens op kan roepen. We hebben meteen de tijdelijke topper (voordat de M4 aan de tand gevoeld kan worden) te pakken; de M440i.

Ook voor de iets meer bescheiden ingestelde autokoper is er weer zat interessants te lezen. Zo rijden we met de gefacelifte Seat Ateca én mogen de Audi A3 Limousine en Mercedes-Benz A-klasse Sedan het met elkaar uitvechten. Tot op heden alleen maar Europese auto's, zul je misschien denken, maar er wordt ook nog een belangrijke inzending uit Zuid-Korea onder de loep genomen; de gloednieuwe Kia Sorento. Die is hier misschien nooit helemaal op zijn plek geweest, maar of dat voor de nieuwste generatie ook geldt?

Leuk en aardig, dat nieuwe spul, maar geen AutoWeek zonder volop aandacht voor gebruikte auto's. In nummer 43 schittert een heerlijke Jeep Grand Cherokee SRT-8 op de Rollenbank. Een auto die volgens zijn eigenaar 'niet zo heel snel aanvoelt', maar waarover de specificaties toch een ander verhaal vertellen. Of is-ie gewoon wat van zijn kracht kwijt? Bij de Volkswagen Golf 1.9 TDI die deze week door Joep Schuurman onder de loep genomen wordt in Klokje Rond zou het geen schande zijn als-ie wat vermogen mist. Er staat namelijk meer dan 1 miljoen kilometer op de teller! De eigenaar wil er zelf nog wel mee door, maar of dat nog de moeite is? Tenslotte zoekt Marc Klaver uit welke no-nonsense ruime gezinsauto de beste keuze is: een negen jaar oude Skoda Fabia Combi of een even oude Fiat Qubo.

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt.