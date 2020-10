Dit lees je in AutoWeek 42

AutoWeek 42 ligt vanaf morgen in de winkels, tijd om door te nemen wat je deze week kunt verwachten in ons bomvolle magazine. Nummer 42 is een heuse EV-special. Tal van interessante nieuwe elektrische auto's én innovaties op het gebied van elektrisch rijden komen aan bod.

In dit themanummer is er zoals gezegd speciale aandacht voor allerlei aspecten van elektrisch rijden. Zo kijken we mee bij Audi en BMW om te zien hoe ze EV's toch nog geluid laten maken. Zomaar een piepje om de aanwezigheid van een elektrische auto kenbaar te maken, is niet genoeg. Men probeert met een heel eigen geluid te komen, om toch enigzins onderscheidend te zijn. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je in twee interessante achtergrondartikelen.

Verder had Tesla onlangs haar 'Battery Day'. Hoewel het volgens de fans wat tegenviel, kwam er toch nog aardig wat interessants naar buiten. AutoWeek legt uit wat het gepresenteerde nieuws precies inhoudt en we spraken met experts over deze innovaties. Terwijl Tesla aan de weg blijft timmeren, wordt door Volkswagen in rap tempo een eerste weerwoord gegeven in de vorm van de ID-reeks. Hierin debuteren diverse nieuwigheden qua software. Tijd voor een nadere blik op het digitale hart van de elektrische Volkswagens.

Hoewel er veel interessante thema's nader belicht worden in uitgebreide achtergrondverhalen, zijn er uiteraard ook weer tal van tests te lezen. Zo zette Roy Kleijwegt de Polestar 2 en Tesla Model 3 tegenover elkaar, maakte Stéphan Vermeulen nader kennis met de nieuwe Renault Captur Plug-in Hybrid en mocht Marco Gorter de eerste kilometers in de volledig elektrische Volvo XC40 R8 Recharge maken. Een hoop aandacht voor nieuwkomers dus, maar ook liefhebbers van oudere auto's hebben weer genoeg te lezen! Zo mag op de rollenbank een Smart City-Coupe cabrio zich bewijzen en in Klokje Rond schittert een Toyota Auris Touring Hybrid met dik drie ton op de teller.

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt hij binnen twee werkdagen op de deurmat.