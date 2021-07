Dit lees je in AutoWeek 29

Dit artikel is verschenen in AutoWeek 29 2021

AutoWeek 29 komt deze week naar je toe, of hij nou bij je op de mat valt of via de lokale winkel met je mee naar huis gaat. Wat lees je deze week in ons overvolle magazine?

Autofabrikanten doen hun best om de CO2-uitstoot van hun modellen zo ver mogelijk te verlagen. Dat betekent dat steeds meer modellen geëlektrificeerd zijn en dat plug-in hybrides al lang niet meer puur en alleen vanwege de lage bijtelling worden gereden. Het aanbod stekkerhybrides wordt namelijk met de dag groter, maar is zo'n plug-in nog een beetje leuk? Cornelis Kit zet twee uitgesproken plug-in hybrides tegenover elkaar: de Cupra Formentor en de Mini Countryman.

We houden het natuurlijk niet bij één dubbeltest. In het door Marco Gorter opgetuigde én geschreven tweede vergelijk zetten we twee levensgenieters tegenover elkaar. De één is al jaren een begrip in het land van de gespierde hatchbacks, de ander komt met een historisch verantwoorde modelnaam net kijken. We hebben het over de Volkswagen Golf GTI en de BMW 128ti. Is zo'n voorwielaangedreven 1-serie nog een beetje speels en kan hij de Golf GTI van passende repliek dienen?

We blijven nog even in Duitsland, in zowel letterlijke als figuurlijke zin. Stéphan Vermeulen praat je namelijk bij over Alpina, het bedrijf dat BMW's al jaren op smaakvolle wijze aftraint is namelijk terug op Nederlandse bodem. Daarnaast stekkert Jan Lemkes honderden kilometers met een Tesla Model 3 door Duitsland zonder daar ook maar een cent voor te betalen. En jij kunt dat ook! Hoe? Dat lees je uiteraard in AutoWeek!

Zoals je wellicht weet is de Barrelbrigade weer volop in de weer met zijn voor €500,- op de kop getikte auto's. Deze week velt technisch wonder Joep Schuurman zijn keiharde oordeel over de Chrysler PT Cruiser van Lars Krijgsman, de Peugeot Partner van Nic de Boer en de Volkswagen New Beetle van onze dappere dame Birgit Willemse. Welke doorleefde auto helpt z'n barrelaar aan de meeste punten?

Verder bespreken we in AutoWeek 29 natuurlijk het laatste autonieuws en Frank Jacobs gaat daarbij in gesprek met Christophe Decultot, president van Honda Benelux. Onze duurtest-Hyundai i20 zetten we als klap op de vuurpijl ook nog eens tegenover de eerste i20. Dat maakt eens te meer duidelijk dat de tijd de afgelopen jaren absoluut niet heeft stilgestaan.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan komen we - met toestemming - binnen twee werkdagen via je brievenbus de woonkamer binnen!