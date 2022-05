Dit lees je in AutoWeek 21

AutoWeek 21 hangt deze week bij je in de brievenbus en ligt vanaf woensdag in de winkel. Deze week tref je onder meer een triotest tussen middelgrote SUV's, zetten we twee courante jonge sedans naast elkaar en rijden we (niet al te hard) met de piepkleine Opel Rocks-e.

Aan de Lexus ES en Volvo S90 heb je heerlijk vervoer op stand, maar daar betaal je uiteraard ook voor. Het kan dus interessant zijn om eens op zoek te gaan naar een gebruikt exemplaar. Een sedan is weliswaar minder praktisch dan een liftback of stationwagon, maar wel stijlvol en in meerdere opzichten efficiënt. Deze twee jonge occasions bieden dezelfde zekerheden als een nieuwe, zonder lange levertijd en tegen een lagere prijs.

Vrijwel elk merk heeft momenteel een SUV-achtige in het middendeel van de markt en dat betekent dat het voor elk model zaak is om een autoleven lang te blijven leren om bij te blijven. Dat brengt Hyundai, Mazda en Opel dicht bij elkaar. We gaan op pad met de Tucson, CX-5 en de Grandland.

Gezien de samenwerking met Toyota zou je denken dat de nieuwe Suzuki Vitara Hybrid een hybride aandrijflijn van de Japanse gigant meekrijgt. Toch is dat niet zo. In plaats daarvan heeft Suzuki geheel zelfstandig een eigen hybride aandrijflijn ontwikkeld. Dat is natuurlijk interessant. Tijd voor een test!

Rijden we deze week ook nog volledig elektrisch? Jazeker! We gaan onder meer op pad met de guitige Opel Rock-e. Misschien is het meer een brommobiel dan een auto, maar we zijn toch benieuwd. Minimalistisch op het Spartaanse af, maar vanaf je zestiende mag je er wel zelfstandig mee op pad.

De andere EV die we rijden, een Genesis, is van een heel ander kaliber. Genesis kennen we nog niet in Nederland, maar dat verandert misschien binnenkort, en als het gebeurt, dan is het met de GV60. Dat is een superluxe broertje van de warm ontvangen Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5.

Natuurlijk zijn de Lexus ES en Volvo S90 waar je net over las niet de enige occasions die aan bod komen in AutoWeek 21. Zo kun je ook lezen over een gebruikte Renault Zoe die mag bewijzen wat er nog aan accucapaciteit over is. Daarnaast schotelen we drie leuke cabrio's aan je voor die ieder voor minder dan €4.500 te koop staan.

Klokje Rond kan natuurlijk niet ontbreken. Deze keer is een Nissan Micra van de K11-generatie te gast, die we kennen als een Japanner van de onsterfelijke soort. Maar is dat nog steeds zo, na twintig jaar en een torenhoge tellerstand? Ferdi van Lith kocht zijn Micra zes jaar geleden voor een driecijferig bedrag en is nog steeds de koning te rijk. Eens kijken of keurmeester Joep Schuurman deelt in die feestvreugde.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.