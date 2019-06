Dit kosten de Renault Master en Trafic

In een tijd waarin de kleinste verandering wordt voorafgegaan door een teasercampagne van zes weken, mag Renaults vlotte introductie van twee nieuwe bestellers gerust een pluim krijgen. Dit gezegd hebbende: nu dan de prijzen van de nieuwe Trafic en Master. De kleinste van de twee heet in zijn simpelste vorm Trafic Générique en is er - uiteraard zonder bpm en btw – vanaf € 20.065. Er ligt dan een dCi-diesel met 95 pk in de neus. De luxere Comfort-versie moet minimaal € 23.425 opbrengen, de Work Edition € 25.125 en topversie ‘Luxe’ staat voor € 26.275 in de catalogus. Wie meer vermogen wil, kan voor minimaal € 22.265 in een 120 pk sterke versie stappen. De 145 pk-variant is minimaal een Comfort en kost dan € 25.825. Met deze prijzen is de vernieuwde Trafic wat duurder dan de versie van voor de facelift, waarbij de omschreven varianten voor respectievelijk € 18.965, € 22.325 en € 25.175 in de prijslijsten stonden. Die zijn overigens behoorlijk lang, want we hebben steeds louter de kortste en laagste L1H1-bestelversie genoemd. Buiten die variant zijn er ook L2H1 (langer) en L2H2 (hoger en langer)-versies. Ook is er een variant met dubbele cabine, die vanaf € 22.465 exclusief de bekende belastingen leverbaar is.

Dan de grote Master. Die is er vanaf € 23.390 ex btw en heet in de simpelste vorm simpelweg ‘Master’. Daarmee is ook deze auto iets prijziger dan zijn voorganger, die in voorwielaangedreven basistrim € 22.190 moest opbrengen. Daar staat echter wel wat tegenover, want in plaats van een 110 pk sterke diesel ligt er nu standaard een dCi 135 (met 135 pk dus) in de neus. Meer vermogen kan met de dCi 150 van € 27.940, wie een automaat wil stapt voor € 29.040 in de dCi 150 Quickshift. De motorische topversie is de dCi 180, die er vanaf € 30.640 is.

Behalve met voorwielaandrijving is de Master er ook in een achterwielaangedreven variant. Bijzonder voor wie personenauto’s gewend is, maar best gangbaar in de wereld van de grote bestelauto’s. Deze versie is er voor de grotere, zwaardere klussen en daarmee minimaal de grote L3H2-variant. Deze versie krijgt motoren mee met vermogens van 130, 145 of 165 pk en kost in basisuitmonstering € 32.840. De duurste Master is de achterwielaangedreven dCi 165 in de enorm lange en hoge L4H3-trim met dubbellucht op de achteras, die zonder opties of belastingen voor €38.040 de showroom verlaat.

Naast de diesel-Master is er ook nog de Master Z.E., een elektrische variant. Die heeft dezelfde techniek als voorheen en de theoretische actieradius is met 120 kilometer nog net zo bescheiden. Prijzen voor de elektrische Master met de nieuwe neus zijn nog niet beschikbaar.