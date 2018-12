Dit kost de nieuwe Mazda 3

De nieuwe Mazda 3 is er vanaf €27.160. Voor dat geld staat er een vijfdeurs hatchback klaar met een reguliere Skyactiv-G benzinemotor met 122 pk. Mazda hangt de modelaanduidingen S, TS, TS+ en GT-M met ingang van dit model aan de wilgen. De eenvoudigste Mazda 3 heet nu eenvoudigweg Mazda 3, luxere uitvoeringen luisteren naar de namen Comfort en Luxury. Iedere 3 krijgt standaard een 8,8-inch scherm met navigatie en DAB+-radio, adaptieve cruise control, led-koplampen en achterlichten en zelfs een head-updisplay mee. Daarmee lijkt de compacte Mazda z’n meerprijs ten opzichte van het uitgaande model goed te maken. De vorige generatie kost als simpelste S en met de 120 pk sterke basismotor €26.490. De Comfort-versie voegt onder meer stoel- en stuurwielverwarming, keyless entry en climate control toe aan de Mazda 3 en is er vanaf €28.910. Tijdelijk monteert Mazda ook een Bose-audiosysteem in de Comfort. De Luxury pronkt met onder meer 18-inch-lichtmetaal, adaptieve ledkoplampen, elektrisch verstelbare stoelen en lederen bekleding en staat voor minimaal €32.310 in de boeken. Met een zestraps automaat kost de Mazda 3 met Skyactiv-G-benzinemotor minimaal €29.660.

Een bijzonderheid die bij de Mazda 3 in stand wordt gehouden is het feit dat de compacte middenklasser er als sedan is. De vierdeurs kost €500 meer dan de vijfdeurs hatchback. Wie graag wil profiteren van al het nieuws dat de Mazda 3 te bieden heeft moet eigenlijk ook investeren in de Skyactiv-X-motor, want die is behoorlijk revolutionair. De zelfontbrander op benzine is volgens Mazda zo’n 20 procent zuiniger dan de Skyactiv-G, daarbij geholpen door een mild-hybridsysteem dat ook op de reguliere benzinemotor leverbaar wordt. Mazda meldt al dat de Skyactiv-X €950 duurder wordt dan de versie met basismotor, maar houdt de exacte specificaties nog even onder de pet en zet de versie ook nog niet op de officiële prijslijst.

De derde motor-optie, die overigens wel direct op de prijslijst prijkt, is de dieselvariant. Deze nog altijd Skyactiv-D gedoopte 2.0 levert 116 pk en biedt net als z’n benzinebroertje de keuze tussen een handbak en een automaat. De voordeligste dieselversie kost €31.590, de automaat is er vanaf €34.790. De voorlopig duurste Mazda 3 is een Skyactiv-D 116 sedan met automaat in Luxury-trim en kost €37.040.