Dit kost de nieuwe Ford Ranger

De Ford Ranger is volgens Ford de populairste pick-up van Europa, al kan dat hier en daar wat verschillen als we de grijze import gaan meerekenen. In ieder geval is het voor Ford een relevant product en zien we de Ranger ook in Nederland nog best wel eens rijden. De relatief compacte pick-up is er in zijn nieuwe vorm vanaf €31.510. Voor dat geld staat er een pick-up klaar met enkele cabine en een lange laadbak, die uiteraard voldoet aan de Belastingdienst-eisen voor het grijze kenteken. Je raadt het al: alle prijzen zijn exclusief btw en bpm. De bpm-vrijstelling voor niet-elektrische bedrijfsauto’s heeft niet het eeuwige leven, maar geldt voorlopig nog wel.

Wie liever iets meer overdekte ruimte heeft, kan opteren voor de Super Cab. Deze ‘anderhalf-cabine’ kost 1.200 euro extra en heeft dus een vanafprijs van €32.350. De Ranger XL heeft standaard onder meer een 10-inch touchscreen met het Sync4-infotainmentsysteem. Onder de kap zit een tweeliter dieselmotor met 170 pk.

Wie een wat luxere, maar nog altijd ‘doelmatige’ Ranger wil, kan opteren voor de XLT. Die versie kost minimaal €35.410 en heeft dan standaard de Super Cab-cabine en een zestrapsautomaat, plus andere mooie extra’s. Nog meer luxe is er bij de Wildtrak, die volgens Ford bij de uitgaande Raptor goed was voor 60 procent van de verkopen. De nieuwe Ford Ranger Wildtrak kost minimaal €42.710 ex.

Wie meer kracht wil, kan overigens ook opteren voor een twinturbo-versie van de tweeliter-dieselmotor. Die levert 205 in plaats van 170 pk en is gekoppeld aan een 10- in plaats van 6-traps-automaat.

Het topmodel van de Ranger-reeks is de Raptor. Die versie heeft een dubbele cabine die voor Nederland wordt voorzien van een tussenschot en onderscheidt zich onder meer met een extra ruig uiterlijk. Ook is dit de enige Ranger waarin een 3,0-liter benzine-V6 wordt geleverd. De prijs van de Ranger Raptor was al bekend, maar pakt met €56.250 inmiddels iets hoger uit. Op termijn wordt de Ranger Raptor ook met een dieselmotor leverbaar.