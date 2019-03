Dit kost de Morgan Plus Six

In Genève stelde Morgan de Plus Six voor. Het blijkt een auto naar klassiek Morgan-recept en met een klassiek Morgan-uiterlijk, maar dan wel geheel nieuw en met een moderne BMW-zespitter onder de kap. Vandaag leren we dat die wonderlijke combinatie moet kosten.

De Plus Six mag dan compleet nieuw zijn, hij oogt zeker niet zo modern als de Aero 8 en diens derivaten. De Plus Six is dan ook de opvolger van de Plus 8, de dikste variant op het thema ‘klassieke Morgan’. Een auto waarvan het ontwerp in de basis uit de jaren ’50 stamt, maar dan in de loop der jaren fijngeslepen en met een dikke V8 in de verbrede neus.

Bij de Plus Six maakt die V8 zoals gezegd plaats voor een zespitter, meer specifiek het 340 pk sterke exemplaar dat bij BMW te vinden is in modellen met een ‘40i’-typeaanduiding. Voor meer details over de auto verwijzen we je graag door naar dit artikel en de video hieronder, vandaag gaat het erom da al dat fraais minimaal €121.700 kost. Daarmee kost de auto nagenoeg evenveel als een bekendere Britse sportieveling. Voor een F-type Roadster met een eveneens 340 pk sterke zespitter vraagt Jaguar minimaal €121.070, maar dan heb je natuurlijk niet die unieke klassieke koets.