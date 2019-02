Dít kost de DS 3 Crossback

In september vorig jaar werd de DS 3 Crossback aan de wereld voorgesteld. Die compacte cross-over is de eerste auto van Groupe PSA die op het samen met het Chinese Dongfeng ontwikkelde CMP-platform staat. Nu is bekend welke bedragen de Nederlandse importeur voor de auto wil ontvangen.

DS levert zijn jongste model vooralsnog alleen met benzinemotoren. DS zet de Puretech 100, Puretech 130 en Puretech 155 op de prijslijst. De 100 pk sterke variant van dat stel is de enige met een handgeschakelde transmissie. De 130 pk en 155 pk sterke varianten zijn in alle gevallen aan een automaat gekoppeld.

De vanafprijs van de DS 3 Crossback is vastgesteld op € 30.190. Voor dat geld krijg je de PureTech 100 in Chic-uitvoering. Een stapje hoger op de ladder staan de So Chic en Performance Line-uitvoeringen, smaken die allebei € 33.590 moeten opbrengen.

Liever een hoogpotige DS met PureTech 130 benzinemotor onder de kap? Reserveer dan een bedrag van minstens € 37.190. Die prijs geldt voor zowel de So Chic als voor de Performance Line. De Performance Line+ en de Grand Chic kosten respectievelijk € 39.990 en € 41.690.

Ook topmotorisering PureTech 155 is in vier uitvoeringen leverbaar waarbij de prijs van € 38.690 geldt voor de So Chic en de Performance Line. De Performance Line+ en Grand Chic kosten in dit geval € 41.490 en € 43.190.

DS levert de DS 3 Crossback later dit jaar ook als E-Tense, een volledig elektrische uitvoering met een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor die is gekoppeld aan een 50 kWh groot accupakket. Daarmee moet de Fransman een actieradius van zo'n 300 kilometer kunnen halen. Prijzen voor deze versie volgen later. Aanvankelijk kondigde DS ook de komst aan van 100 pk en 130 pk sterke BlueHDI's. De 130 pk sterke variant, altijd met automaat, komt later dit jaar. Dat zal de enige diesel voor de Nederlandse markt zijn.