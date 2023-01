Samen met autodesigner Niels van Roij helpen we je bepaalde keuzes in ontwerp beter te kunnen duiden. Niels legt voor ons het complete designeralfabet uit, inmiddels zijn we aanbeland bij de letters T, V en W. Van het Three-box design dat sedans en coupés kenmerkt heb je misschien al eens gehoord, maar wist je dat er ook zo iets bestaat als Two-box design? In deze aflevering komt het aan bod maar Niels van Roij legt ook uit waarom de brute Porsche 911 GT3 RS zo weinig tuck under heeft en de Fiat Multipla zo weinig tumblehome.

T

Three-box design:

Het eerste afzonderlijke volume van de three-box design loopt tot de a-stijl, het tweede blok omvat het passagiersvolume en een derde box treffen we erachter, als losse kofferruimte. Deze vorm zien we terug in onder andere sedans en coupe carrosserieën.

Tuck under:

De tuck under is een toevoeging aan tumblehome. Bij tuck under wordt de carrosserie aan de onderkant van neus, aan de zijkant bij de dorpel en aan achterzijde naar binnen geduwd. Het legt van achteren gezien het wiel en een deel van de band bloot. Hier wordt het ontwerp dynamischer van en van de zijkant bekeken oogt de auto visueel lichter, dan als de flank recht naar beneden zou lopen. Auto's zonder tuck under zien er vaak zwaar en minder dynamisch uit. De auto-ontwerpers van vandaag willen vaak meer tuck under gebruiken, maar worden beperkt door aerodynamica-eisen, waarbij het juist van belang is zo glad en vlak mogelijke flanken te creëren, om de luchtstroom erlangs te optimaliseren en de weerstand te verminderen.

Een behoorlijk sportief beest die Porsche 911 GT3 RS en daardoor weinig tuck under van achteren gezien, in verband met de aero!

Bij de Ferrari Omologata hieronder zijn de looks weer veel belangrijker en daardoor meer tuck under: we zien veel band van achteren en daardoor een fraaie stance!

De huidige generatie A8 is vlak aan de zijkant, haast zonder tuck under. De auto oogt als een zwaar, behoorlijk stijf en zelf lomp geheel. Het maakt de A8 vanuit het perspectief van de autodesigner onaangenaam.

Zijn perfect geproportioneerde voorganger deed dat vele malen beter:

Tumblehome:

Dit is de term die de naar binnen gerichte hoek van het glasoppervlak beschrijft. Pickups, bestelwagens en veel SUV's hebben geen tot weinig tumblehome om de binnenruimte te optimaliseren. Soms gaat het ontwerpers niet eens om het genereren van ruimte met weinig tumblehome, maar puur om het stoere, blokkerige voorkomen dat bij die laatste categorie auto’s bij consumenten populair is. Een uniek voorbeelden van auto's met weinig tumblehome is de Multipla, die vrijwel geen tumblehome heeft voor optimale hoofd en schouderruimte.

Tumblehome is ook een fundamenteel ingrediënt voor het creëren van een goede stance van een auto. Hoe meer tumblehome, des te sportiever de auto.

Two-box design

Een two-box design is de indeling van een carrosserie, bekeken naar aanleiding van rechthoekige volumes. Two-box designs zijn bijvoorbeeld stationcars, hatchbacks, shooting brakes of andere auto’s met “losse” neus-box tot aan de A-stijl en daarna een tweede, continu volume.

V

Volumes:

Het volume van een auto is de basisvorm - de omtrek van de carrosserie gezien vanaf de zijkant. Individuele elementen (cabine, motorkap en kofferbak) moeten in evenwicht zijn met elkaar, zonder dat de een de ander overheerst. Volumes maken, met de proporties, het karakter van de auto.

W

Wheelarch gap:

De ruimte tussen het wiel en de carrosserie. Het blijkt een bijzondere obsessie voor veel autofans, met een hele enthousiaste community die zich toelegt op verlaging of zelfs 'geslamde' auto's die helemaal geen wheelarch gap meer hebben. Off-road auto’s en SUV's hebben meer wheelarch gap nodig, maar zelfs in dat soort voertuigen werken ontwerpers om ervoor te zorgen dat de carrosserie nog steeds een esthetisch aangename ruimte biedt.