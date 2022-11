In aflevering drie van 'Dit is het jargon van autodesigners' behandelt auto-ontwerper Niels van Roij diverse begrippen die in autodesign behoren tot het jargon. We pakken de draad op bij de letter C en gaan door met de D. Van 'character line' tot 'down the road graphic'.

Character line

Deze lijn op de carrosserie is uitsluitend voor esthetische doeleinden aanwezig. De vouwen die horizontaal langs de zijkant van het voertuig lopen, geven de flank visuele definitie. Een character line loopt vaak over de hele auto heen. Het volume van de carrosserie wordt erdoor gebroken, visueel verstevigd of bijvoorbeeld dichter bij de grond gebracht. Deze character line begint vaak in het spatbord, of rond de koplampen en loopt over het zijprofiel richting – of zelfs tot in de achterlichten.

Bij de ID Buzz is op de character line de kleurbreuk van het duo-tone spuitwerk geplaatst, waarmee zowel de lijn als de kleuren elkaar benadrukken.

Renault vraagt de ontwerpers om niet in lijnen, maar in volumes te denken en te schetsen. Dit betekent dat in de carrosserieën nauwelijks harde, duidelijke lijnen te zien zijn en dus ook geen harde character line is te ontwaren.

Clamshell hood

In auto-ontwerp is een clamshell-motorkap een ontwerp waarbij de kap ook volledig - of een deel van - de spatborden bevat. Er zijn legio voorbeelden van de clamshell hood toepassing en veel verschillende variaties op het thema. Denk aan de Ford GT40 en Ferrari Enzo, waarbij de hele achterkant kan worden opgetild om toegang te krijgen tot de motorruimte. Maar ook alledaagse auto’s zoals de Mini Cooper en de Alfa Romeo GTV hebben een clamshell hood.

Dash to axel ratio, oftewel premium gab

De dash to axel ratio - ofwel de dashboard tot as verhouding - is de afstand van de basis van de voorruit tot het midden van de vooras, gezien in zijprofiel. Hoe langer die ratio is, hoe mooier men als collectief over het algemeen auto’s vindt. Er wordt dan ook hard gestreden binnen designteams om de engineering te pushen voor een zo lang mogelijke dash to axel ratio. Deze grote afstand is echter kostbaar, omdat crash structuren in de neus hierdoor complexer worden, want de overhang voor de as wordt steeds kleiner als de dash to axel ratio groeit.

Door het delen van onderstellen bij fabrikanten is het vaak lastig voor autodesigners om tot goede verhoudingen te komen. De Bentley Continental GT is hiervan een voorbeeld. Bij de eerste twee generaties, gebaseerd op Volkswagen Phaeton platform, werd er feitelijk een onprettig korte dash to axel ratio geforceerd, door het platform. Al werd deze grote overhang voor het voorwiel en korte dash to axel ratio zeer kundig verhuld door de designers door diverse ingrepen. Het platform van Volkswagen bood geen andere mogelijkheden dan het voorwiel vrijwel tegen de deur aan te zetten. Bij de derde, huidige generatie GT zijn de wielen significant naar voren gezet, als gevolg van de overgang naar een nieuw platform: van Volkswagen Phaeton naar dat van de Porsche Panamera.

Day Light Opening (DLO)

De vorm en totale oppervlakte van het glas rond de passagiersruimte, aan de zijkant van een auto heet de Day Light Opening. Sportwagens hebben vaak de kleinste, platste DLO’s. Dat staat garant voor een uiterlijk vol met drama en karakter, wat vanzelfsprekend ten koste gaat van het zicht naar buiten. De grafische uiting van de DLO is een van de weinige elementen die veel karakter kunnen toevoegen aan de zijkant van een auto. Denk aan die zijruiten van een Chiron of de Hoffmeisterknik in de DLO van oudere BMW’s. Het maakt die auto’s gezien van de zijkant direct herkenbaar.

Down the road graphic

Als je ooit hebt geprobeerd auto 's nachts te identificeren aan de hand van de vorm van de koplampen, heb je onthouden wat auto-ontwerpers de down the road-graphic noemen. Met de komst van led-dagrijverlichting zijn er meer manieren dan ooit tevoren om auto’s onderscheidend vermogen toe te kennen door middel van lichtontwerp. De mogelijkheden zijn eindeloos: dramatisch, kwaad, formeel of juist een vriendelijke lichtsignatuur.

BMW had voorheen een uiterst herkenbare down the road-graphic, met de zogenaamde Corona Rings, in de volksmond beter bekend als Angel Eyes. Het volledige gamma kreeg een eigen variant van deze iconische lichtsignatuur en ondanks het wereldwijde succes is het merk hier om onbegrijpelijke redenen vanaf gestapt, waardoor BMW’s in het donker veel minder goed herkenbaar zijn geworden. De BMW X1 kijkt tegenwoordig zelf loensend de wereld in.