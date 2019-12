Dít is de vernieuwde Jaguar F-type!

Een snelle terugblik. In 2000 toont Jaguar een studiemodel met de naam F-type, een speedster waarmee Jaguar liet weten zijn vizier op termijn te willen richten op auto's als de Porsche Boxster. In 2002 trok toenmalig moederbedrijf Ford de stekker wegens kostenbesparingen uit het project en het zou tot 2011 duren alvorens Jaguar met de C-X16 Concept een nieuw signaal afgaf waarmee het merk kenbaar maakte een relatief compact sportief model aan zijn line-up te willen toevoegen. Die C-X16 Concept droogde in 2012 op als de Jaguar F-type, een auto die aanvankelijk als Convertible werd gepresenteerd en een jaar later ook een dichte broer kreeg in de vorm van de F-type Coupé. Begin 2017 werd de F-type licht gefacelift en nu, ruim twee jaar later, gaat het sportieve duo ingrijpend onder het mes.

Waar de in 2017 doorgevoerde facelift zich grofweg beperkte tot de komst van full-ledkoplampen, vernieuwde bumpers en een herzien infotainmentsysteem, gaat deze vernieuwingsronde nu een stuk verder. De complete voorzijde van de F-type gaat namelijk op de schop. De voorheen naar achteren toe doorlopende koplampen worden vervangen door veel plattere en meer horizontaal georiënteerde exemplaren waardoor het front naar voren toe optisch lager afloopt. Die nieuwe kijkers zijn nu voorzien van pixel-ledkoplampen, met matrixtechniek, en zijn uitgerust met dynamische richtingaanwijzers. De F-type krijgt een andere motorkap waarin de koelopeningen meer naar voren zijn verhuisd en ook de grille ontkomt niet aan bijpuntwerk, hij is breder dan voorheen en de horizontale balk waar de kentekenplaat voorheen op huisvestte, is naar de prullenmand verwezen. Hoewel de achterlichten in grote lijnen het ontwerp van de originele exemplaren volgen, zijn ook hier de units helemaal nieuw. De units zijn hoekiger van vorm en ook de indeling ervan is aangepast. De kenmerkende verzonken en elektrisch uitschuifbare handgrepen blijven behouden.

Bij de subtiele facelift waar de F-type in 2017 mee te maken kreeg, profiteerde de F-type al van een nieuw 8-inch infotainmentsysteem met nieuwe software en een nieuwe layout. Ook nu zijn er veranderingen op displaygebied. Het Touch Pro-systeem is gekoppeld aan een 10-inch display. Het display moet het voortaan zonder aan weerszijden ervan geplaatste fysieke snelkoppelingen stellen. We treffen onderaan het display voortaan een horizontale strook met touchknoppen aan. Groter schermnieuws vinden we in letterlijke zin achter het stuurwiel. Hier krijgt namelijk een 12,3-inch digitaal instrumentarium een plek. Jaguar spreekt verder van de komst van nieuwe materialen, denk aan nieuwe stiksels en andere stof- en leersoorten. Op zowel de middenconsole als op het dashboardvakje en de gordelgeleiders is voortaan 'Jaguar Est. 1935' te lezen, een verwijzing naar het jaar 1935 waarin Jaguar het levenslicht zag.

Motoren

Jaguar levert de vernieuwde F-type met vier- en met achtcilinders. Dat lees je goed, de V6-motoren met supercharger - voorheen leverbaar in 340 en 380 pk sterke vorm - komen overal in Europa te vervallen. Jaguar geeft de F-type een herziene V8. Niet eerder was de F-type leverbaar met een 450 pk en 580 Nm versie van de Supercharged 5.0 V8. Dit is de enige V8-versie die te koop is met zowel achter- als vierwielaandrijving. Beide versies helpen de F-type in 4,6 tellen naar 100 km/h, de topsnelheid ligt op 285 km/h.

De vooralsnog enige andere F-type met V8 is de altijd vierwielaangedreven R. Deze uitvoering had voorheen een 550 pk versie van de V8, maar nu levert het blok in de nieuwe F-type R liefst 575 pk en 700 Nm koppel. Een sprint naar 100 km/h is in 3,7 tellen achter de rug. Zijn topsnelheid: 300 km/h. Voorheen was de 575 pk (overigens met 680 Nm) sterke V8 voorbehouden aan de SVR. Mogelijk komt Jaguar in een later stadium met een nieuwe SVR-versie die richting de 600 pk kruipt. De R profiteert verder van een grondig herzien onderstel met nieuwe adaptieve dempers, een set aangepaste veren en onder meer nieuwe stabilisatorstangen.

Voor wie het allemaal net zo heftig hoedt, heeft Jaguar weer de 300 pk geblazen 2.0 viercilinder in de aanbieding. Schakelen gaat in alle gevallen met een achttraps Quishift-automaat. Alle F-types zijn uitgerust met een uitlaatsysteem dat indien gewenst een luidere keel op zet. De V8-versies worden daarnaast met Quick Start-techniek uitgerust, een systeem dat uit vlinderkleppen in de uitlaat bestaat die na het starten van de motor gesloten blijven, om enigszins subtiel de auto te kunnen starten. Als de F-type in rijmodus Dynamic staat, of als het actieve uitlaatsysteem is geactiveerd, start de achtcilinder wél 'volle bak'.

De vanafprijs van de vernieuwde F-type is vastgesteld op € 91.300. Een volledige prijslijst volgt.