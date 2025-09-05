Langzamerhand worden de dagen korter en de zon minder fel: de zomer loopt op z’n einde, de vakanties zijn voorbij. Wij proberen het vakantiegevoel echter nog even vast te houden en gebruiken daarvoor drie potente roadsters die zomaar klassiekers van de toekomst zouden kunnen worden, als ze dat niet al zijn. Komend weekend lijkt het laatste zomerse weekend te zijn, ga genieten met deze BMW Z3, Jaguar F-Type of Honda S2000!

En dat mag wat kosten: we hebben ongeveer €30.000 te besteden en komen thuis met een BMW Z3 die de enig juiste krachtbron aan boord heeft: de drieliter zescilinder lijnmotor. Een klassieke configuratie en een vrij kostbare bovendien, want voor hetzelfde bedrag heb je ook een veel jongere Jaguar F-Type voor je deur staan. Of wat te denken van een Honda S2000? Met z’n hoogtoerige vierpitter is dat nu al een klassieker. Knallen maar!

BMW Z3 3.0i Sport Line - 2001 - 82.263 kilometer - €32.950

Bijna aan het einde van z’n levenscyclus monteerde BMW nog een drieliter in de Z3, waarmee de auto een passend slot kreeg. Met de 1.8- en 1.9-machines waarmee in 1996 werd afgetrapt, was weinig mis, maar het gaf de roadster nou niet echt een stoer imago. Gelukkig kwamen niet lang daarna een 2.8 en topper M de gelederen versterken. Deze widebody-BMW Z3 stond na de M het hoogst in de pikorde en was er enkel met handgeschakelde vijfbak. De eerste, Spaanse eigenaar had smaak, want hij koos voor topaasblauwmetallic lak, waarbij die kleur ook her en der in het leren interieur terugkomt.

Ook elektrisch verstelbare sportstoelen, een elektrische softtop, een hardtop (eveneens topaasblauwmetallic), airco en fraai lichtmetaal zijn present, evenals alle (onderhouds)boekjes en de complete set boordgereedschap. Volgens de aanbieder (een BMW- en Mini-specialist) verkeert alles in nieuwstaat. Hij zou het moeten kunnen weten, want nadat de auto in 2017 ons land binnenkwam, heeft hij er zelf acht jaar van genoten. Nu mag de Duitser naar een nieuwe baas. Hij of zij wordt geconfronteerd met een semiklassieker die voorzien is van een fantastische krachtbron: sterk en met een donkerbruin geluid. Dankzij de achterwielaandrijving is het voor geoefende rijders heerlijk ‘stofzuigen’. Je voelt in ieder geval goed wat er gebeurt: lage zit in prima sportstoelen, uitkijkend op een overzichtelijk en toch niet saai dashboard, waarbij de afwerking boven elke twijfel verheven is. Dat we te maken hebben met een al wat oudere vierwieler, komt niet enkel tot uiting in het ontbreken van hedendaagse luxe- en veiligheidsfeatures, maar ook in een stuur dat onvoldoende verstelbaar is en een versnellingsbak die een wat rubberachtig gevoel geeft. Buiten dat: al dit moois zorgt mede vanwege z’n lage kilometerstand voor een vraagprijs die er niet om liegt. De NT-208-J is dan ook niet te vergelijken met zomaar een 1800tje - de échte connaisseur beseft dat.

Signalement

Merk BMW

Type Z3 3.0i Sport Line

Bouwjaar maart 2001

Kilometerstand 82.263

Vraagprijs €32.950

Waar te koop? Autobedrijf Straver, Leende

Technische gegevens

Motor 6-cil. in lijn, 2.979 cc

Max. vermogen 170 kW/231 pk bij 5.900 tpm

Max. koppel 300 Nm bij 3.500 tpm

Leeggewicht 1.260 kilo

Bagageruimte 165 l

Max. aanhanger geremd 1.200 kilo

Gem. verbruik 1 op 10,5

0-100 km/h 6,0 s

Topsnelheid 240 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Jaguar F-Type Convertible 3.0 V6 S/C - 2015 - 219.610 kilometer - €31.945

Dat bovenstaande Z3 naar verhouding een fors prijskaartje heeft, laat deze Jaguar F-Type zien. De bloedmooie Brit is namelijk een maat groter (en zwaarder), veel jonger en (dus) voorzien van diverse moderne comfort- en veiligheidsitems die de Duitser ontbeert, is begiftigd met een veel krachtiger motor die niet alleen betere prestaties levert, maar ook zuiniger is en eveneens een geweldig geluid produceert, heeft een duizend euro lagere vraagprijs en tot slot rept de adverteerder over garantie (weliswaar tegen meerprijs), terwijl dit aspect niet in de Z3-annonce genoemd wordt. Zijn er dan ook minpunten? Ja: de kilometerstand ligt een stuk hoger - de ruim twee ton is door twee Nederlandse eigenaren bijeen gereden - en het behelst hier de automaatversie, terwijl je in zo’n pure roadster natuurlijk het liefst een handbak hebt. Een heel verhaal, en dan hebben we het nog niet over het verschil tussen Duits en Brits, oftewel bijna klinisch perfect versus (nog) meer beleving.

Het interieur is clean (zoals de ‘verdwijnende’ luchtroosters), maar het materiaalgebruik wisselt wat. Het leer is prachtig, de knoppen, hendels en schuiven zijn soms wat plastic-achtig. De zit is heerlijk diep, de besturing prettig: vrij direct, niet te zwaar en goed beheersbaar. De ZF-achttraps automaat is aangepast aan de F-Type: voelbare klappen in de aandrijflijn bij het op- en terugschakelen. Helaas zitten de stuurflippers soms in de weg. Om de funfactor te verhogen, is het ESP op ‘Sport’ te zetten. Hierbij laat de elektronica erg veel toe. Pas als je echt volle drifts wilt inzetten, grijpt het systeem in, maar in hairpins met vermogen de achterkant door het onderstuur heen duwen is geen enkel probleem. We hadden het al over een hedendaagse uitrusting. Die is met adaptieve bi-xenonverlichting, full-map navigatie, achteruitrijcamera, verwarmbaar stuur en dito voorstoelen, DAB-audio en nog een aantal voorzieningen inderdaad zo te kwalificeren.

Signalement

Merk Jaguar

Type F-Type Convertible 3.0 V6 S/C

Bouwjaar januari 2015

Kilometerstand 219.610

Vraagprijs €31.945

Waar te koop? Haverkamp Automobilen B.V., Teuge

Technische gegevens

Motor V6, 2.995 cc, turbo

Max. vermogen 250 kW/340 pk bij 6.500 tpm

Max. koppel 450 Nm bij 3.500 tpm

Leeggewicht 1.597 kilo

Bagageruimte 196 l

Max. aanhanger geremd 0 kilo

Gem. verbruik 1 op 11,9

0-100 km/h 5,3 s

Topsnelheid 260 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Honda S2000 - 2000 - 142.740 kilometer - €29.950

Wát een (akoestisch) genoegen, die twee dikke zescilinders! En dan komen we nu bij een Japanse tweeliter, verdeeld over vier cilinders. Geen partij, zegt u? Dan zeggen wij: “Honda S2000.” Het geheim zit ‘m juist in zijn krachtbron en dan met name het VTEC-systeem. Dat bevat drie in plaats van twee nokken. De twee standaardnokkenassen bedienen de in- en uitlaatkleppen tot ongeveer 6.000 tpm, waarna de derde, centrale nokkenas het werk overneemt. Daardoor gaan de kleppen vroeger, dieper én langer open, zodat de cilinders een groter benzine/luchtmengsel voor hun kiezen krijgen. Motorfietsachtige toerentallen zijn het gevolg: zie de technische gegevens maar en verbaas je. Om kort te gaan: de S2000 (1999-2009) is nu al een legende. Even boven Culemborg treffen we deze origineel Nederlandse, volledig dealeronderhouden Honda S2000 aan in een prachtige kleurencombinatie. Garantie tegen meerprijs, 6.000 kilometer geleden is de koppeling vervangen.

Het uiterlijk is een combinatie van Japanse en Britse invloeden, het van rood leer (dezelfde kleur als het kleppendeksel!) voorziene interieur is een mengeling van analoog en digitaal. De Recaro's zijn beperkt verstelbaar, maar zitten uitmuntend. Jammer is dat het stuur niet verstelbaar is. En nu we toch aan het klagen zijn: opbergruimte is er amper. Alles is gericht op het rijden. En dat doet-ie fenomenaal: het onderstel biedt bijzonder veel grip - op droog, welteverstaan. Is het wegdek nat, dan is het oppassen geblazen, want vanwege overstuur sta je zó achterstevoren. De S2000 is dus zeker geen allemansvriend (blijft ze in de onderste toerenregionen, dan zou je best je grootmoeder ermee boodschappen kunnen laten doen), maar maakt vrienden voor het leven. Die vrienden zijn blij met de ultrakorte klikklak-zesbak en de elektrische kap die na het overhalen van twee grendels hen binnen zes seconden de blauwe lucht toont. Wij spraken laatst een techneut. Zijn woorden: “Toyota bouwt auto’s, maar Honda bouwt motoren.” Daar is geen woord Japans bij!

Signalement

Merk Honda

Type S2000

Bouwjaar juni 2000

Kilometerstand 142.740

Vraagprijs €29.950

Waar te koop? Lex Autoservice, ‘t Goy

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.997 cc

Max. vermogen 177 kW/241 pk bij 8.300 tpm

Max. koppel 208 Nm bij 7.500 tpm

Leeggewicht 1.220 kilo

Bagageruimte 143 l

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1 op 10,1

0-100 km/h 6,2 s

Topsnelheid 241 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie roadsters om de zomer mee uit te knallen, maar welke wordt het?

We hebben het ons niet gemakkelijk gemaakt: voor de vraagprijs van zo’n heerlijke widebody-Z3 met drieliter zescilinder lijnmotor heb je ook een in bijna alle opzichten betere, want modernere F-Type op de oprit staan. En dan die S2000. Nu al legendarisch. Welke moet het worden?