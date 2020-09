Dit is de Skoda Enyaq iV!

De Enyaq iV – het ‘iV’ staat op alle plug-ins en EV’s van Skoda – deelt z’n wielbasis van 2,77 meter met de ID.3, maar is met 4,65 meter wel zo’n 40 centimeter langer. Skoda noemt ‘m een SUV en inderdaad staat de auto wat hoger op de poten dan een reguliere stationwagen. Toch is een Kodiaq duidelijk meer SUV, onder meer dankzij nog meer bodemvrijheid en een stoere, hoekige neus. De Enyaq is dus eerder een cross-over, die dankzij wielen van minimaal 18-inch wel lekker stoer uit de verf komt. In de breedte en de hoogte is de auto net even kleiner dan een Kodiaq, terwijl de Enyaq in de lengte zelfs door de nieuwe Octavia wordt voorbijgestreefd. Wie de vorm meent te herkennen is niet gek, want dit is in feite Skoda’s variant van de al in concept-vorm gepresenteerde Volkswagen ID.4.

Grille

In vergelijking met een ID.3 is de designtaal wat rustiger en behoudender. Een enorm opvallende auto is de Enyaq niet, maar dankzij de lange passagierscabine, vlakke voorruit en opgeruimde koets is de auto toch goed herkenbaar. Een opvallend detail is zonder twijfel de grille, als is het maar om het simpele feit dat de auto een grille heeft. Het gaat puur om een stijlelement, een afgesloten stuk kunststof in naar voorbeeld van de luchtinlaten van reguliere Skoda-modellen. Een bijzondere optie op de duurder 80-modellen (zie hieronder) is de ‘Crystal face’. Daarmee wordt de ‘grille’ vervangen door een doorzichtige etalage vol ledlicht. Aandacht gegarandeerd, vooral in het donker.

Ledkoplampen en -achterlichten zijn overigens standaard, zoals je dat tegenwoordig ook wel mag verwachten van een gloednieuw model. Wel zijn er net als bij de ID.3 verschillende varianten van het ledlicht beschikbaar. Het aankleden van de elektrische Enyaq gaat net even anders dan bij andere Skoda’s. Naar voorbeeld van Tesla kiezen steeds meer fabrikanten voor een insteek die de prijslijst en daarmee het productieproces minder complex maakt, wat vooral voor Europese merken veel verandering betekent. In plaats van reguliere uitrustingsniveaus zijn er ‘Design Selections’, waarbij het interieur bij iedere optie een andere sfeer moet ademen. Binnen die Selections valt er alsnog het nodige te spenderen aan opties, maar dat zal vaak zijn samengevoegd in pakketten.

Haakjes en vakjes

Wat iedere Enyaq wel standaard krijgt, is een bak binnenruimte. Dat is Skoda aan z’n stand verplicht, en de vorm van de Enyaq laat al zien dat een aanzienlijk deel van de lengte ten goede komt aan het interieur. We mochten al even op de achterbank plaatsnemen en daar blijkt inderdaad meer dan genoeg ruimte beschikbaar. Ook voor volwassenen is er weinig reden tot klagen, of het moet de wat beperkte voetenruimte onder de voorstoelen zijn. De vlakke vloer is een leuke bonus ten opzichte van bijvoorbeeld een Superb, waarmee de Enyaq wel luxe aankleding als zonneschermpjes, ventilatieroosters, achterbankverwarming en zelfs een ‘sleep package’ met een deken en speciale hoofdsteunen deelt. Uiteraard niet standaard, maar het kan dus wel. Met 585 liter kan de Enyaq op het gebied van bagageruimte niet tippen aan de Kodiaq, Superb Combi en Octavia Combi, want de aandrijflijn snoept wel wat ruimte weg. Toch is ook dit bagageruim riant, praktisch gevormd en goed toegankelijk. Handigheidjes als haakjes voor boodschappentassen, opbergvakken voor losse spullen en een ingenieuze tas voor de laadkabel maken het in- en uitladen zo aangenaam mogelijk.

13 inch

Tussen de voorstoelen zijn bovendien nog wat liters opbergruimte te vinden, want Skoda heeft de vlakke vloer hier goed benut. Een hoge middentunnel vol vakjes scheidt bestuurder en passagier van elkaar. Hoewel de basisindeling van de Volkswagen ID.3 zeker in het dashboard herkenbaar is, geldt ook vanbinnen dat de Skoda wat behoudender is vormgegeven. Het strakke dashboard oogt erg opgeruimd en door het bekledingsmateriaal van de stoelen ook op het dashboard toe te passen, ontstaat een vrij gezellige sfeer. Het twee- of driespaaks stuur biedt een doorkijkje aan een klein, 5,3-inch instrumentarium dat op een onopvallende manier in het dashboard is verwerkt. Het is duidelijk dat het epicentrum van de informatievoorziening een stukje verder naar rechts te vinden is, bij het centrale touchscreen. Dat meet in standaardvorm 10 inch en is in de getoonde duurdere variant 13 inch groot. Ook bij de Enyaq is een groot deel van de functies in dit scherm verstopt, tot en met de temperatuurregeling en alle audiobediening. Uiteraard is de Enyaq heel erg connected, met mogelijkheden tot over the air-updates, slimme online-tooltjes om navigeren te vergemakkelijken en een app om bepaalde functies van een afstand te bedienen. Bijvoorbeeld de verwarming, maar geen nood: Skoda verstopt alsnog een ruitenkrabber in de auto. Waar precies, zie je in de kennismakingsvideo.

Drie accu's, vijf vermogens

Net als de andere auto’s op het MEB-platform is de Enyaq in principe een achterwielaandrijver met de motor op de achteras. Bij de Enyaq komen echter ook varianten met twee motoren en vierwielaandrijving beschikbaar. Skoda houdt weinig onder de pet, want er wordt meteen een opvallend brede waaier aan aandrijflijnen gepresenteerd. Er zijn drie accupakketten en vijf vermogens-opties beschikbaar, waarbij een grotere accu automatisch meer vermogen betekent. De versies worden uit elkaar gehouden door een getal in de typeaanduiding dat het formaat van de accu in kWh (ongeveer) weergeeft. De instapper heet Enyaq 50 iV. Deze auto moet op 340 km kunnen rijden op een volle 55 kWh-accu en heeft een vermogen van zo’n 150 pk (109 kW), goed voor een 0-100-sprint in 11,4 tellen. De Nederlandse importeur verwacht dat de meeste kopers zullen opteren voor de Enyaq 60 iV, die 180 pk (132 kW), een accu van (bruto) 62 kWh en een bereik van 390 km biedt.

RS

Daarboven volgt de versie die met 82 kWh en 510 km de grootste batterij en de grootste actieradius heeft. Deze Enyaq 80 iV heeft in standaard-trim 204 pk (150 kW), maar is er ook in twee krachtiger smaken. Deze varianten beschikken over een tweede motor op de vooras, die het vermogen in het geval van de Enyaq 80x iV oppompt tot 265 pk (195 kW). De topversie heet, jawel, RS, waarmee Skoda als één van de eerste merken z’n sportieve label aan een EV helpt. De snelste Enyaq komt tot 306 pk (225 kW) en sprint van 0 naar 100 in 6,2 seconden. De top ligt op 180 km/h, 20 km/h meer dan de overige varianten. Bovendien mag deze versie als enige 1.400 kg trekken, tegen maximaal 1.200 kg voor minder bedeelde Enyaqs. De kracht van de vierwielaandrijvers betekent trouwens wel een klein offer op het gebied van rijbereik, want voor deze versies geeft Skoda maximaal 460 km op.

Bijtelling

Dankzij een driefasenlader gaat laden aan een reguliere paal of box met een snelheid van 11 kW. Snelladen gaat standaard met een weinig indrukwekkende 50 kW, maar dat kan tegen meerprijs worden opgevoerd naar 125 kW. Skoda belooft prijzen in de regionen van een aangeklede Kodiaq, wat doet vermoeden dat de auto tussen de 40- en 50 mille gaat kosten. Bestellen kan vanaf eind september, waarna de levering in 2021 op gang moet komen. 8 procent bijtelling zit er dus niet meer in, maar met 12 procent tot 40.000 euro is er ook volgend jaar nog wel het nodige voordeel te halen voor de zakelijke rijder.