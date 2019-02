Dít is de nieuwe Peugeot 208!

Peugeot stelt de tot op het kleinste moertje nieuwe 208 voor tijdens de Autosalon van Genève, dezelfde autobeurs waar het merk in 2012 de huidige generatie presenteerde. De 208 wisselt bij zijn generatiewissel zijn huidige EMP1-basis om voor het volledig nieuwe CMP-platform, een door PSA en het Chinese Dongfeng samen ontwikkeld platform waarvan ook een elektrische versie bestaat: het e-CMP-platform. Dat betekent dat van de 208 ook een volledig elektrische versie verschijnt, een variant die direct vanaf de introductie beschikbaar is! Daarnaast komen uiteraard conventionelere benzine- en dieselversies te staan.

De nieuwe 208 slankt wat kilo's af ten opzichte van het huidige model en verliest, afhankelijk van de gekozen versie, tot zo'n 30 kilo. Volgens Peugeot heeft het bij de ontwikkeling van deze 208 extra aandacht besteed aan het kopje 'efficiëntie'. De Fransen maken melding van een gladde bodemplaat en van de aanwezigheid van elektronisch aangestuurde luchtinlaten, zaken die de aerodynamica ten goede moeten komen. Daarnaast moet het nieuwe platform ervoor zorgen dat er minder vibraties én minder geluiden van buitenaf het interieur binnendringen.

e-208

Peugeot doopt de volledig elektrische versie van de 208 'e-208'. Hoewel het voor het eerst is dat er een EV-versie van de 208 verschijnt, is de aandrijflijn min of meer een bekende. DS past hem namelijk al toe in de 3 Crossback E-Tense. Dat betekent dat ook hier een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor de voorwielen aandrijft, een unit die zijn energie put uit een 50 kWh groot accupakket dat in de bodem is geplaatst. De e-208 is in de rijmodi Eco, Normaal en Sport te zetten. Daarnaast is de mate waarin de auto energie regenereert in twee niveaus in te stellen. De e-208 moet in staat zijn om een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in 8,1 seconden af te leggen. Interessanter is de actieradius. Die moet namelijk op 340 kilometer (WLTP) liggen. Daarmee komt de e-208 op één lading 40 kilometer verder dan zijn hoogpotige DS-broertje. Via een 100 kW-lader is de e-208 in 30 minuten weer tot een capaciteit van 80 procent vol te stampen. De nieuwe rivaal van Renault, de Clio, komt niet als EV beschikbaar. Daar zegt het merk de Zoe voor te hebben. Wel komt Renault met een hybride versie van de Clio.

Ook benzine- én dieselmotoren

Voor wie ondanks het beoogde rijbereik van 340 kilometer voor de elektrische 208 tóch last heeft van actieradiusvrees, of voor wie gewoon liever geen EV rijdt, heeft Peugeot natuurlijk een reeks benzine- en dieselmotoren op de lijst gezet. Peugeot brengt de 75 pk sterke PureTech-driecilinder naar de 208, een 1.2 die is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Voor meer benzinepit zorgen de 100 pk en 130 pk sterke varianten van dezelfde 1.2. De 100 pk sterke versie is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, maar is ook met een achttrapsautomaat te krijgen. De 130 pk sterke 1.2 is in alle gevallen gekoppeld aan die automaat. Dieselen kan in elk geval met de 100 pk sterke 1.5 BlueHDi, een viercilinder die zijn vermogen via een handgeschakelde zesbak naar de voorwielen stuurt.

Uiterlijk

De nieuwe 208 is langer, breder en lager dan het uitgaande model. De voorruit is verder naar achteren geplaatst en daardoor is de motorkap een stuk langer dan voorheen. Vanbuiten is de nieuwe 208 overduidelijk te herkennen als een moderne Peugeot. Het ontwerp is doorspekt met details die we kennen van auto's als de 3008, de 5008 en de recentere 508. Zo vinden we achterop een zwarte band die over de gehele breedte van de kont loopt. De GT- en GT-line-versies krijgen zwarte wielkastverbreders om, zoals Peugeot zegt, de sportiviteit van die versies te benadrukken. Deze sportiever ingestelde 208-varianten staan op 17-inch lichtmetaal met aanpasbare inzetstukken. Afhankelijk van de uitvoering beschikt de 208 over full-ledkoplampen. Net als bij de 508 is modelnaam '208' op het vlakke deel boven de grille te zien.

Innerlijk

Natuurlijk krijgt ook de nieuwe 208 een variant van Peugeot's i-Cockpit mee. Zo stelt Peugeot, afhankelijk van de gekozen variant, een '3D-instrumentenpaneel' beschikbaar. De Fransen maken melding van een "digitaal pad waarop informatie in hologramvorm wordt geprojecteerd". Hoe dat in de praktijk precies uitpakt, zal moeten blijken. Het op de middenconsole geplaatste infotainmentdisplay is leverbaar met diameters van 5, 7 en 10 inch.

De nieuwe 208 komt beschikbaar in de uitvoeringen Acces, Active Allure, GT-Line én GT. In de herfst van dit jaar moet de auto op de markt verschijnen. Zowel de reguliere versies als de e-208 zijn online al te reserveren. De prijzen volgen in een later stadium.