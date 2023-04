Dit is de nieuwe (elektrische) Mini Countryman

Mini heeft geen beste maand en dat heeft helemaal niets met financiële resultaten te maken. Voor de tweede keer in twee weken kunnen we je namelijk een compleet nieuw model van Mini ruimschoots voor zijn officiële debuut laten zien. Dit is de splinternieuwe en beduidend grotere Mini Countryman.

Begin deze maand dook de nieuwe elektrische Mini Cooper tijdens video-opnames in Los Angeles op en twee weken later is het de splinternieuwe Mini Countryman die in the city of angels geheel vrij van camouflagemateriaal uitgebreid is gefotografeerd. Wat direct opvalt is dat de nieuwe Mini Countryman designelementen meekrijgt van de kleinere en voor 2025 gepland staande Aceman. Maar dat is niet het enige. De nieuwe Mini Countryman heeft namelijk overduidelijk een groeispurt gemaakt.

Hoekiger

Net als de nieuwe Mini Cooper is de nieuwe Countryman direct als Mini herkenbaar ondanks dat er in het ontwerp veel is veranderd. De op de huidige Countryman afgeronde maar semi-rechthoekige koplampen zijn op de nieuwe derde generatie Mini Country geëvolueerd tot hoekiger vormgegeven exemplaren. De tijd van de ronde ledlampen is voorbij en dus heeft de nieuwe Mini Countryman net als studiemodel Concept Aceman in zijn koplampen een soort led-omlijsting die in de unit de vorm van de lichtunits volgt. De nieuwe Countryman heeft gedeeltelijk in de portieren verzonken handgrepen en een eigenwijs sierelement in de C-stijl die je - Mini kennende - in de configurator straks waarschijnlijk aardig kunt personaliseren. Opvallender is de achterzijde. De kentekenplaat verhuist van de achterklep naar de achterbumper en zit daarmee weer op de plek waar de eerste generatie Countryman hem had. De achterklep drukt zich subtiel de achterlichten in waardoor deze een subtiele C-vorm hebben.

Groter

Eerdere foto's van ingepakte testexemplaren wezen er al op, maar deze nieuwe set foto's maakt duidelijker dan ooit dat de nieuwe Mini Countryman aanzienlijk groter is dan het uitgaande model. Met zijn lengte van 4,43 meter is hij namelijk zo'n 12 centimeter langer dan de Countryman die hij straks vervangt. Waarom de Countryman groeit? Dat heeft alles te maken met de reeds genoemde productieversie van de Concept Aceman die in 2025 op de markt komt. Door de Countryman groter te maken neemt het model meer afstand tot die 4,05 meter lange Aceman.

Tot 440 kilometer elektrisch

Net als van de nieuwe Mini Cooper komen er ook van de nieuwe Countryman volledig elektrische versies. De SUV krijgt als Mini Countryman E een 190 pk sterke elektromotor op de vooras terwijl de vierwielaangedreven Countryman SE All4 het dankzij de toevoeging van een elektromotor aan de achteras tot 272 pk schopt. Beide motorversies hebben straks een accupakket van grofweg 64 kWh. De voorwielaangedreven variant moet uit die accu - die overigens ook in de BMW iX1 ligt - een WLTP-bereik van 440 kilometer persen. Met de SE All4 moet je met 420 kilometer genoegen nemen.

We noemden de BMW iX1 al even. Dat doen we natuurlijk niet zomaar. De Mini Countryman staat namelijk op dezelfde basis als de X1 en iX1, maar moet dankzij scherpere afstelling van onderstel en stuurinrichting een tandje sportiever zijn. Net als de BMW X1 beschikbaar is met verbrandingsmotoren komt ook de Mini Countryman gewoon beschikbaar met benzinemotoren. Mogelijk volgen er ook weer een of meerdere plug-in hybride versies. Kijk niet gek op als Mini straks - net als eerder van de nieuwe Cooper - ook besluit zelf maar beeldmateriaal van de plakkerloze nieuwe SUV vrij te geven. De onthulling van de nieuwe Mini Countryman staat gepland voor de IAA die na de zomer in München plaatsvindt.