Dít is de Mercedes-Benz GLB

Modelvariant nummer zes uit Mercedes’ beloofde reeks van acht compacte modellen is daar. Dit is de GLB, een langverwachte SUV die de GLA niet vervangt, maar komt versterken.

Eigenlijk hoeven we dat niet meer uit te leggen, want er zijn maar weinig auto’s die het voor elkaar krijgen om voor hun introductie nóg meer aandacht te genereren. Al in 2015 wisten we dat er een GLB in de pijplijn zat en sinds de auto voor het eerst in camouflagetrim werd gespot, zijn er niet minder dan veertien artikelen over het model verschenen.

Omdat de auto er nu eindelijk écht is herhalen we het nog één keer: waar de GLA een cross-over blijf, is de GLB een echte SUV. Dat dat zo is, wordt bij de eerste aanblik duidelijk. Met z’n relatief rechtopstaande voorruit, vlakke motorkap en stoere neus doet de nieuwkomer wat denken aan de markante GLC-voorganger GLK. Ook de opvallend rechte achterkant draagt bij aan het eigenzinnige karakter van de GLB. Het knikje dat de schouderlijn boven de achterste wielkast maakt, is een opvallend designkenmerk. Ook de neus is, hoewel typisch Mercedes, lekker onderscheidend. Daarbij valt op dat de motorkap niet direct op de koplampen aansluit, maar enkele centimeters hoger eindigt.

Ruimer dan GLC

De rechte achterzijde belooft natuurlijk ook veel goeds voor de binnenruimte. Dat lijkt op papier dan ook de grootste troef van de GLB, die met 4,63 meter 15 centimeter langer is dan een A-klasse. De wielbasis nam met 10 cm toe ten opzichte van z’n platformgenoot en daarmee ook ten opzichte van de al behoorlijk ruime B-klasse. De GLB is zelfs nauwelijks korter dan de GLC en kan de beschikbare ruimte mede dankzij de voorwielaandrijving ook beter benutten. Zozeer zelfs, dat Mercedes het de moeite waard vindt om als optie een derde zitrij aan te bieden. Daarmee is de GLB ineens een modieus alternatief voor auto’s als de Peugeot 5008 en Volkswagen Tiguan Allspace. Bij de premiummerken is een zevenzitter van dit formaat er alleen in de vorm van de BMW 2-serie Gran Tourer, een rasechte MPV. Mercedes stelt dat mensen met een lengte tot 1,68 een goede zitplek op de achterste stoelen moeten vinden. De uitgebreide verstelbaarheid van de tweede zitrij zorgt er bovendien voor dat er lekker geschipperd kan worden om iedereen een zo comfortabel mogelijke zitplek te bezorgen. Of meer liters bagageruimte te creëren, natuurlijk. In het laadruim achter zitrij 2 kan 560 liter aan spullen worden verstouwd en wie de achterstoelen plat gooit, wordt getrakteerd op een laadruim van 1.755 liter. Daarmee is de GLB in beide gevallen ruimer dan de GLC.

Voorin is de GLB helemaal Mercedes en duidelijk familie van de A- en B-klasse. Alle ingrediënten daarvoor zijn aanwezig: strakke lijnen, ronde ventilatieroosters en een enorm breed scherm voor het Mbux-infotainmentsysteem, uiteraard in combinatie met een digitaal instrumentarium.

Zevenzits AMG

Wat techniek betreft komt de GLB overeen met de A-klasse, A-klasse Sedan, B-klasse, CLA en CLA Shooting Brake, oftewel de op het MFA2-platform gebaseerde modellen die ‘m voorgingen. Mercedes presenteert ‘m met twee benzinemotoren en twee diesels. De GLB 200 en GLB 250 zijn respectievelijk 163 en 224 pk sterk, de GLB 200d en GLB 220d komen tot 150 en 190 pk. Een DCT-automaat wordt vooralsnog voor alle motoren als standaard transmissie genoemd. 4Matic-vierwielaandrijving is op de internationale motorenlijst beschikbaar voor de GLB 250 en beide diesels. Later volgen ongetwijfeld meer versies, waarbij we moeten aantekenen dat Mercedes gek genoeg is om ook met razendsnelle AMG-varianten van deze compacte zevenzitter te komen.