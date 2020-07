Dít is de Lamborghini Sián Roadster!

Staat de V10 van de Huracán je niet aan en is een Aventador je te gewoontjes, dan kun je bij Lamborghini aankloppen voor de de uiterst exclusieve Sián FKP 37. Van de gelimiteerde extremist is nu ook een versie beschikbaar voor wie liever zijn of haar kruin voelt dansen in de wind. Dít is de Sián Roadster!

Even terugspoelen naar de IAA die vorig jaar voor het laatst in Frankfurt plaatsvond. Lamborghini zag in die Duitse beurs een ideaal podium om de Sián op voor te stellen, een tot 63 stuks gelimiteerde scheurneus wiens naam later werd aangepast naar Sián FKP 37 als eerbetoon aan de vorig jaar overleden voormalig topman van Volkswagen: Ferdinand Karl Piëch. Het is die Sián die nu van zijn dak is ontdaan. Dít is de Sián Roadster!

Logischerwijs is deze Sián Roadster net als zijn dichte evenknie gebaseerd op de Aventador, al is er aan de techniek behoorlijk gesleuteld. Net als de vorig jaar gepresenteerde Sián heeft deze open versie een 785 pk krachtige versie van de 6,5 V12 achter de voorstoelen liggen. Die twaalfcilinder is dus nog eens 15 pk krachtiger dan in de krachtigste versie van de Aventador, de SVJ. Daarbij is de machtige V12 in de twee Siáns gekoppeld aan een 34 pk sterke elektromotor die in de geautomatiseerde handbak met zeven verzetten is verwerkt. Die brengt het systeemvermogen op een indrukwekkende 818 pk. Een sprint naar een snelheid van 100 km/h is daarmee 'minder dan 2,9' seconden achter de rug. Zijn topsnelheid ligt op meer dan 350 km/h. De Sián Roadster is daarmee de tweede hybride die Lamborghini aan zijn leveringsgamma toevoegt. Ook de Sián Roadster moet het net als de dichte Sián zonder accupakket stellen. In plaats daarvan werkt de elektromotor samen met een supergeleider. Een soortgelijk systeem kennen we al van de Aventador, maar levert nu dus veel meer vermogen. Volgens Lamborghini laadt het systeem zich volledig op als de auto remt. De elektrokracht helpt de Sián overigens maar tot een snelheid van 130 km/h waarna de elektromotor automatisch wordt ontkoppeld.

De letterlijk dakloze Sián - dat in het rond Bologna gesproken dialect iets als 'bliksem' betekent - is op designvlak eveneens geheel volgens verwachting opgedroogd en dat betekent dat ook de Sián Roadster bijzonder extravagant is vormgegeven en is doorspekt met invloeden van de Terzo Millennio. Scherpe hoeken, snaarstrakke lijnen en opvallende verlichting aan voor- en achterzijde: de krachtigste straatauto die Lamborghini ooit heeft ontwikkeld komt er agressief mee voor de dag. Vind je dit design helemaal niets? Dan hebben we slecht nieuws. Lamborghini gaf eerder namelijk al aan dat het Sián-ontwerp hint naar wat er op designvlak nog meer uit Sang'Agata Bolognese gaat komen.

Net als de dichte Sián komt ook deze Sián Roadster in een beperkte oplage beschikbaar. Lamborghini gaat er slechts 19 van produceren. Een prijskaartje heeft Lamborghini niet vrijgegeven, maar mik er maar op dat de Sían niet voor minder dan €2,5 miljoen van de hand gaat. Het noemen van de prijs heeft voor Lamborghini ook weinig nut, daar alle 19 exemplaren al zijn vergeven.