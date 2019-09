Dít is de Hyundai 45 Concept

Jawel, nog meer Hyundai-nieuws. In Frankfurt maken we kennis met de 45 Concept, een hommage aan de Pony Coupé Concept die 45 jaar geleden in Turijn zijn publieksdebuut maakte.

De Pony Coupé Concept die 45 jaar geleden in Turijn werd gepresenteerd, was een voorbode op de Pony die een jaar later in productie ging. Met dit splinternieuwe studiemodel brengt Hyundai naar eigen zeggen een eerbetoon aan die auto, waarmee het voor Hyundai allemaal begon.

Hoewel het getal in de naam van deze nieuwkomer uiteraard een verwijzing is naar het aantal jaren dat de Pony Coupé Concept nu oud is, is het volgens Hyundai ook een verwijzing naar de hoeken van 45 graden waarin de voor- en achterzijde zijn getekend. Volgens Hyundai is het 'diamantvormige' silhouet dat daardoor ontstaat iets wat we later op EV's van het merk zullen terugzien. De kenmerkende liftback- of fastbackvorm van de Pony en de concept-car die aan die auto voorafging, keert ook op dit nieuwe studiemodel terug. De auto heeft aan zowel de voor- als achterzijde een kenmerkend lichtarmatuur met vooral veel pixelachtige ledjes. Onderaan het portier geven ledlampen de capaciteit van het accupakket aan, want inderdaad: de 45 Concept is een EV.

Hyundai geeft de 45 Concept het Camera Monitoring System mee, een enorme set camera's die autonoom rijden in theorie mogelijk zou moeten maken. Reguliere zijspiegels ontbreken derhalve. In plaats daarvan heeft de auto kleine cameraatjes. Het binnenste van de 45 Concept is afgewerkt met hout, stof en leer en het geheel is zonder al te veel poespas vormgegeven. De stoelen achterin ogen opvallend comfortabel en de voorstoelen zijn te draaien, zodat je - als de auto autonoom rijdt of geparkeerd staat - ook met de achterpassagiers kunt babbelen. Een regulier infotainmentsysteem dat is gekoppeld aan een digitaal display vind je in de 45 Concept niet. Wel beschikt de 45 Concept over een infotainmentsysteem dat gebruikmaakt van projectie.

Verre toekomstmuziek? Waarschijnlijk, maar het totaalplaatje van de 45 Concept is wel een bijzondere combinatie van modern design dat doorspekt is met hints naar het verleden. Geslaagd?