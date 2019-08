Bugatti ‘Centodieci’ lekt uit

Het is Carscoops dat de Bugatti al voor zijn officiële onthulling de wereld inslingert. Bij een teaservideo die Bugatti vlak voor de lekkage deelde, werd de naam ‘EB110’ gebruikt. Dat blijkt echter alleen een verwijzing naar een iconisch model, want op de kont van dit nieuwe project prijkt Centodieci (Italiaans voor 110) als modelnaam. In zijn basis lijkt de witte sportauto op modellen die wel al kennen van Bugatti door zijn basisvorm. Neem de achterkant die veel gelijkenissen met de Chiron toont. Maar zoals het een showcar betaamt, zit het hem in de details en is Bugatti losgegaan met extra uitbouwen. De unieke details zijn tegelijkertijd een knipoog naar het eerder genoemde iconische model van het merk. Bijzonderheden treffen we aan de achterkant waar de achterlichten in verschillende kleine fragmenten zijn opgedeeld, of neem de boven elkaar geplaatste dubbele uitlaten. Ook het bumperwerk neemt in bepaalde hoeken bizarre vormen aan. Een gigantische achtervleugel maakt het Amerikaanse feestje dit weekend af.

Aan de zijkant naast de deuren verwerkt Bugatti aan weerszijden vijf gaten: net zoals bij de EB110. Ook de voorkant wordt in verschillende extreme delen opgesplitst. Naast de witte lakkleur worden ook grote delen in een zwarte kleur uitgevoerd. Achter de bijzondere wielen verstopt Bugatti gigantische rode remklauwen. De enige kant die we niet te zien krijgen, is de binnenkant. De donkergetinte ramen doen vermoeden dat we het interieur mogelijk nooit gaan zien. Over technische specificaties is verder nog niks bekend. Daarvoor moeten we tot zeker dit weekend geduld hebben. Later meer!