Dit is de BMW M8 Coupé én Cabrio

Dat ze eraan zaten te komen, had je natuurlijk op je klompen kunnen aanvoelen en werd bovendien bevestigd door het werk van onze spionagefotografen. Maar inmiddels hebben we ook alle ins en outs van BMW's grote GT nadat hij door M GmbH onder handen is genomen. Hier zijn de officiële beelden en specificaties van de BMW M8 Coupé en Convertible, plus van beide de Competition.

Om met het hart te beginnen: ook de M8 is voorzien van de 4,4-liter V8 twinscroll twinturbo die we in de M5 vinden, met 600 pk (441 kW) bij 6.000 tpm en 750 Nm koppel tussen 1.800 en 5.600 tpm. Ondanks de turbo's spreekt BMW over een echte toerenmachine en ze onderstrepen dat met een begrenzer die pas bij 7.200 tpm aan de rem trekt. De kracht wordt via een achttraps M Steptronic-automaat over beide assen verdeeld. De mate waarin, wordt door Drivelogic en M X-Drive zo optimaal mogelijk verdeeld. Tenminste, wanneer je in de standaard 4WD-stand rijdt. In 4WD Sport krijgen de achterwielen een streepje voor en wanneer je DSC uitschakelt, wordt de M8 een achterwielaandrijver. Feest voor de puristen, want dan ben je dus volledig op je eigen stuurmanskunsten aangewezen. Die schakelen dan ook nog het Active M Differential in standje M Dynamic en dan maken ze, mits kundig genoeg uiteraard, de mooiste powerslides.

Met deze aandrijflijn gaat de 1.885 kg zware M8 Coupé in 3,3 seconden naar de 100, in 10,8 naar de 200 en ligt de top op een begrensde 250 km/h. Wie het M Driver's-pakket kiest, wordt niet aan banden gelegd en zou zijn M8 tot 305 km/h moeten kunnen opzwepen. De Convertible heeft 125 kg meer mee te zeulen en doet daarom 0,1 seconde langer over de 0-100-sprint en een halve tel langer naar 200 km/h. Het carter is voorzien van een kleine voorkamer die bij behoefte extra olie levert, zodat het blok bij extreme G-krachten toch voldoende smering krijgt.

Uiteraard is M GmbH ook met het onderstel aan het werk gegaan. Dat is versterkt en onder meer voorzien van actieve dempers, M Servotronic besturing en een speciaal remsysteem dat in twee standen (comfort en hard) is in te stellen. De veerpoten worden door een brug verbonden en ook de achterwielophanging is verstevigd. Keramische remschijven zijn niet standaard, maar uiteraard wel tegen meerprijs te bestellen.

Uiterlijk verraadt M zich onder meer door de welbekende twee dubbele uitlaten, kieuwen in de zijschermen, grotere luchtinlaten en het nodige spoilerwerk. De wielen zijn standaard 20 inch M-design in de maten 275/35R20 voor en 285/35R20 achter. Ook optioneel is het carbon-pakket op deze foto's. De Coupé heeft een 'double bubble'-dak van met carbon verstevigde kunststof. De cabrio heeft een stoffen dak dat in vijftien seconden, ook rijdend, open of dicht gaat. De pook is nieuw ontworpen en de M8-badges in de hoofdsteunen zijn verlicht.

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, komt de M8 (zowel de coupé als de cabrio) er ook als Competition. Die heeft 25 pk extra, waarmee hij een tiende seconde sneller op de 100 km/h zit (en 0,2 s eerder op de 200). Ook is de motorophanging verder verstevigd, waardoor hij nog sneller en preciezer op het gas reageert.

De nieuwe BMW M8 beleeft zijn wereldpremière tijdens het BMW #NextGen-evenement, van 25 t/m 27 juni in München, waar ook AutoWeek bij aanwezig zal zijn. Nederlandse prijzen volgen medio augustus en de marktintroductie staat gepland voor september.