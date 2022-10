De vorige generatie van de Opel Astra moest het zonder gepeperde versie stellen, maar van de nieuwe verschijnt er weer een met een sportief label. De GSe is een plug-in hybride, de eerste met de GSe-badge, die nieuw leven is ingeblazen voor snelle geëlektrificeerde varianten. Op snelle Astra’s prijkten eerder ook lettercombinaties als GSi en OPC. Een overzicht van ruim dertig jaar hete Astra’s!

De eerste generatie Opel Astra kwam al snel als GSi en daarvoor plantte Opel de motoren van de Kadett GSi in de opvolger van de compacte middenklasser. De Astra GSi was er dus als 115 pk sterke 2.0-achtklepper, de 16V leverde 150 pk. Dat was het inmiddels bijna legendarische C20XE-blok dat de Kadett al vleugels had bezorgd. Minder bekend is de Astra GSi met 1.8 16V, die de 2.0-8V verving. Deze had 10 pk meer en leverde 125 pk. Hij kwam in 1993 en mocht blijven tot de facelift van 1994 en bij die modelupdate gebeurde iets wat sommigen betreurden: de GSi raakte zijn extra snelle uiterlijk kwijt. Tot 1994 onderscheidden de snelste Astra’s zich altijd met ander bumperwerk, een achterspoiler en speciale GSi-wielen, maar vanaf augustus 1994 was het uiterlijke verschil met de minder potente versies klein. Alleen de 2.0 16V mocht nog het GSi-label dragen en gelukkig bleef hij 150 pk sterk tot in 1996. In de laatste twee jaar van de Astra F-levenscyclus verdween deze versie en moesten sportievelingen het doen met een Astra met een 136 pk sterke 2.0-zestienklepper. Die mocht echter niet als GSi de fabriek verlaten. Hij heette Sport of Sport Cool.

De Astra G kwam in 1998 en eind 1999 stelde Opel op de IAA de eerste hete versie voor. Dat was de Astra OPC. Een door Opel Performance Center onder handen genomen driedeurs met een getweakte 2.0, goed voor 160 pk. Uiteraard een zestienklepper, en een motor die in geen een andere Opel te vinden was met vergelijkbare specificaties. De auto was leuk aangekleed met mooie kruisspaakwielen en op het uitstekende kontje van de driedeurs zat een spoiler.

Met 160 pk uit een atmosferische motor was de eerste Astra OPC lekker vlot, maar vanaf 2001 kwamen er steeds meer hete hatchbacks met vermogens richting of zelfs over de 200 pk. Tijd voor een dikkere motor dus en die kwam er in 2002. Een 2.0-turbo met 200 pk, wat uiterlijke aanpassingen en als goedmaker ook een Astra Stationwagon OPC. Opmerkelijk, zeker ook omdat de hatchback alleen als driedeurs als OPC leverbaar was. De kruisspaakwielen werden vervangen door wielen met een ander design en ook de grille en bumpers werden bijgepunt voor de OPC. Op de kont van de driedeurs kwam een dikkere spoiler.

Bij de derde Astra zette Opel de fraaie GTC in als gelikte driedeurs die ook de coupéversie van de Astra G moest vervangen. De GTC mocht de OPC-kleuren verdedigen in de hothatchklasse. Er gingen flink wat uren in het 2.0-turboblok zitten en dat leverde 240 pk op voor de Astra GTC OPC. Een exemplaar met 200 pk was er ook voor de Astra, maar die mocht geen OPC heten, hooguit OPC-Line. Een extra fanatieke Nürburgring Edition van de OPC leidde tot een snellere rondetijd op het beroemde circuit. De fabrikanten die snelle hatchbacks in het gamma hadden, waren verwikkeld in een felle strijd en reden elkaar het licht uit de ogen om maar weer een paar seconden sneller op de Nordschleife te kunnen zijn.

Voor Astra nummer vier bedacht Opel wederom een driedeurs met de letters GTC. Het was opnieuw de basis voor de OPC en het vermogen steeg naar 280 pk. Daarmee sprintte de driedeurs, die er erg dik uitzag, in 6 seconden rond van 0 naar 100 km/h en de topsnelheid was maar liefst 250 km/h. Zo’n snelle Astra zou daarna nooit meer verschijnen, want de Astra J kwam nooit in aanmerking voor het predikaat hete hatchback.

Nu is de Astra GSe onthuld. Hij heeft een plug-in hybride aandrijflijn van 225 pk. Of het daarmee wel een hete hatchback is, moeten we nog gaan ondervinden in een test. Zo snel als de laatste Astra OPC is hij echter bij lange na niet. De acceleratie van 0 naar 100 in vermoedelijk 7,5 seconden (gebaseerd op de tijd van de Peugeot 308 Hybrid 225) is op papier al niet indrukwekkend genoeg. Maar het begin is er, want voor het eerst sinds jaren draagt een Astra weer een speciale badge, gekoppeld aan een speciaal uiterlijk.

Zin gekregen in een lekker sportieve Astra uit het verleden? We hebben wat in het occasionaanbod op onze site rondgestruind: