Dit is Albert, een McLaren Speedtail

Dodge hangt aan zijn achterwielaangedreven beulen heftige namen als Hellcat, Demon en Redeye en het Amerikaanse Hennessey Performance slingert met labels als Velociraptor en Exorcist net zo hard testosteron in de rondte. McLaren wil helemaal niets weten van dergelijke stoerdoenerij en stelt Albert aan de wereld voor. Hoe gewoontjes Albert ook klinkt, Albert is wel mooi een meer dan 1.050 pk sterke lichtgewicht hybride hypercar met een machtige twinturbo V8 en een 310 pk sterke elektromotor die een topsnelheid haalt van 403 km/h. Albert is namelijk een door McLaren's MSO-afdeling onder handen genomen Speedtail.

McLaren Special Operations heeft in opdracht van een McLaren-dealer in Bevery Hills een Speedtail gebouwd die een hommage brengt aan een van de eerste Speedtail-prototypes die McLaren in 2017 en 2018 de weg op stuurde. Dat prototype heette Albert, vernoemd naar Albert Drive in het Engelse Woking waar de spiritueel voorvader van de Speedtail - de machtige F1 - werd gebouwd.

De Albert-Speedtail is net als de McLaren F1 die in 1992 tijdens de Grand Prix van Monaco debuteerde in de kleur Magnesium Silver gespoten, een kleur die gezelschap krijgt van de grijze kleur Ueno Grey die op de F1 GT-R zat waarmee McLaren in 1995 de 24 Uur van Le Mans won. Het geheel dat wat samenstelling betreft aan een camouflageprint denken waar nieuwe modellen in hun testfase mee worden beplakt. Volgens MSO heeft het twaalf weken geduurd om de Speedtail uit te dossen als 'Albert'. Het is ook meteen een van de allerlaatste Speedtails die McLarens gaat bouwen want de totale oplage omvat slechts 106 exemplaren.