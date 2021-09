Dat elektrische auto's in Noorwegen als warme broodjes over de toonbank gaan, weten we al langer. De cijfers van augustus liegen er echter al helemaal niet om. Elektrische en deels elektrische auto's drukken modellen met enkel een brandstofmotor vrijwel compleet weg.

In Noorwegen worden consumenten behoorlijk aangespoord om elektrisch te gaan rijden. Zo betalen Noren met een EV minder belasting en zijn ze voordeliger uit op tolwegen en veerponten. Ook mogen ze gebruik maken van busbanen. Niet geheel onbelangrijk: elektriciteit is er relatief goedkoop, omdat er veel elektriciteit wordt gewonnen met behulp van waterkrachtcentrales. Al die zaken hebben kennelijk een behoorlijk effect op de markt. Der Spiegel meldt dat maar liefst 71,9 procent van de in augustus nieuw verkochte auto's in Noorwegen volledig elektrisch was.

Dat is een record en nog flink meer dan het aandeel van ruim 50 procent in heel 2020. Ook deels elektrische auto's zijn niet aan te slepen, want die waren goed voor een verkoopaandeel van 20,4 procent. Slechts 7,8 procent van de in augustus nieuw verkochte auto's heeft enkel een brandstofmotor aan boord. Overigens was de Tesla Model Y in één klap de populairste BEV in Noorwegen in zijn eerste verkoopmaand. Daarna volgt de Ford Mustang Mach-E op de tweede plaats en de Volkswagen ID4 op plaats drie. Over heel 2021 gezien is de Tesla Model 3 tot op heden nog de best verkochte BEV.