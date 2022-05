Diess: 'Seat blijft gewoon bestaan ondanks focus op Cupra'

De Volkswagen Group focuste zich in recente toekomstplannen wel op Cupra, maar zweeg in alle talen over Seat. Mede daarom ging het gerucht dat Seat al met één been buiten de deur staat en gaat verdwijnen. De CEO van de VW Group, Herbert Diess, geeft nu duidelijkheid.

Het gerucht dat Seat in een sterfhuisconstructie geduwd is, werd onder meer aangewakkerd door een presentatie van Seat-Cupra-CEO Wayne Griffiths in april. Hierin was er volop aandacht voor Cupra en diens toekomstplannen. Zo komen tot aan 2025 onder meer de Tavascan, een hybride SUV en een compacte EV. Over die laatste werd vorige week meer bekendgemaakt, waarbij er opnieuw niets concreets over Seat naar buiten kwam. Dat stookte het vuurtje nog eens op. Kennelijk is er genoeg onrust over de toekomst van Seat ontstaan voor VW Group-CEO Herbert Diess om op LinkedIn van zich te laten horen over het merk. Hij windt er geen doekjes om: "Om heel duidelijk te zijn: Cupra vervangt Seat niet, maar helpt het meer winstgevend te worden."

Seat blijft dus gewoon bestaan, maar zal sterk leunen op het succes van Cupra. Geld dat bij Cupra binnenkomt, moet ook Seat helpen. Diess legt uit waarom Cupra wat dat betreft in een betere positie zit en waarom de focus meer op Cupra ligt: "In deze tijden met beperkte aanvoer van microchips geven we zeker meer prioriteit aan de Cupra's vanwege hun hogere marges ten opzichte van instapmodellen van Seat. Het elektrificeren van Cupra-modellen met hogere marges, of zelfs het lanceren van nieuwe modellen puur onder dat merk, is economisch gezien heel verstandig."

De topman haalt daarbij aan dat, ook al is er even geen groot toekomstnieuws voor Seat, er nog altijd hoge verwachtingen zijn voor het merk. Volgens Diess heeft Seat momenteel het sterkste gamma in decennia. "Misschien zelfs wel het sterkste en meest diverse portfolio ooit. Daar is in de loop der jaren meer dan €8 miljard in geïnvesteerd. We rekenen op voortzetting van de successen met dit modellengamma en er zullen nog vele jaren updates voor komen." Of het daarbij gaat over updates voor het modellengamma in het algemeen - dus de komst nieuwe modellen - of enkel vernieuwingen voor bestaande modellen, blijft nog wel even de vraag. In dat laatste geval is de kou mogelijk nog niet helemaal uit de lucht. Diess zegt er hoe dan ook op te rekenen dat Seat onder leiding van Griffiths weer 'zo snel mogelijk' zwarte cijfers gaat schrijven. De Spaanse productie van onder meer auto's van Cupra en Skoda onder leiding van Seat moet hier ook aan bijdragen. "Dat moet ervoor zorgen dat Seat meer winst gaat maken en er nieuwe banen komen en banen behouden blijven."