Deze Toyota GR Supra GT4 komt voor iedereen

De sportieve kogel is door de kerk: Toyota trekt later dit jaar het doek van de GR Supra GT4, een circuitmonster dat is gebaseerd op de nieuwe sportcoupé. Het leuke daaraan is dat ook jij er eentje kunt kopen.

De auto wordt namelijk ontwikkeld voor consumententeams die volgend seizoen willen meedoen met verschillende GT4-races wereldwijd. Toyota peilde eerder dit jaar de interesse bij zijn klanten tijdens de onthulling van de GR Supra GT4 Concept. Daarna maakte het raceteam van Toyota de geïnteresseerden extra warm door mee te doen aan de 24 uur van de Nürburgring. Nu is Toyota zeker van zijn zaak en bevestigt het merk dat de GT4-versie eraan komt.

De GT4-racecategorie is wereldwijd populair bij particuliere raceteams vanwege de vaak lagere kosten en minder strenge eisen. Enkele voorbeelden van kampioenschappen die in deze categorie vallen, zijn de Super Taikyu-races in Japan, de GT4 European Series in ons werelddeel en de Michelin Pilot Challenge Series in de Verenigde Staten. Over de specificaties van de 4,46 meter lange raceauto houdt Toyota zich nog even stil. Wel is bekend dat het bekende BMW-blok, de zes-in-lijn 3,0-liter, in de auto wordt gemonteerd en dat Akrapovic verantwoordelijk is voor het uitlaatsysteem. Pirelli gaat aan de slag met het schoeisel van de auto. Ook over prijzen en levertijden wordt door Toyota nog niets gezegd. Daarvoor moeten we nog even geduld hebben. Ook het uiterlijk blijft voorlopig nog geheim, alhoewel de concept weinig tot de verbeelding overlaat.