Bij de oorspronkelijke C-HR was volgens Toyota het doel een nieuw genre binnen het C-segment te creëren. Hoewel dat wat overambitieus is, kan niet worden ontkend dat die auto karaktervol is. Hij viel bovendien in de smaak bij klanten en Toyota zelf. Want voor de volgende generatie heeft het designteam zich voorgenomen te overtreffen wat de eerste C-HR heeft neergezet. Autodesigner Niels van Roij beoordeelt het designwerk van de C-HR Prologue Concept.

De Toyota C-HR Prologue Concept is een werkelijke concept car. Geen pre-productie auto op grotere wielen. Een sterke indicatie van dat wat komen gaat in de massafabricage-variant wordt in deze voorbode extra benadrukt in uitgesproken proporties, surfacing en jewellery.

Het unieke proportionele statement van de eerste C-HR is gebleven. Verder zien we een drietal nieuwe elementen, waarvan sommigen in andere Toyota’s al onderdeel zijn geworden van het dna van het merk.

Toyota-precisie

De eerste is het design-dna, door Toyota Precision Organic genoemd. Deze designtaal is de afgelopen jaren voortdurend geëvolueerd en vindt zijn oorsprong in twee ogenschijnlijk tegengestelde waarden. Enerzijds zien we de belichaming van de typische Toyota-precisie. Het merk communiceert hier zijn hoogtechnologische nauwkeurigheid. Een organisch, meer vloeiend en natuurlijk vormspectrum staat daar tegenover. Dit benadrukt de menselijke kant van het merk. Gecombineerd creëren ze een fraai spanningsveld in de huid van de auto.

C-HR krijgt Hammerhead van de Prius

Het tweede nieuwe aspect is de Hammerhead-identiteit van de DRG. Deze kennen we van de nieuwe Prius. Hij is slim gevormd: Toyota heeft vastgesteld dat hun merk-identiteit in de toekomst steeds minder afhankelijk zal zijn van conventionele openingen in de grille. Koeling (van een verbrandingsmotor) is door elektrificatie immers overbodig: de grillefunctie komt te vervallen. Verder worden dankzij ledtechnologie koplampen slanker dan ooit. Diverse rijsensoren worden in de Hammerhead gecombineerd met de slanke ledkoplampen tot een driedimensionale architectuur. De neus vormt op deze wijze een nieuw karakter en sterke signatuur die gamma-breed het Toyota-gezicht uitdrukt.

Een derde essentieel bestandsdeel van het dna van de C-HR is de stance. Deze kwaliteit wilden Toyota-ontwerpers voortzetten. Ze bedachten de sleutelzin: the condensed stancemonster. Voor de buitenwereld wellicht vreemd, maar autodesignteams maken veelvuldig gebruik dergelijke namen tijdens de ontwerpprocessen. Ze leggen uit waar de auto over gaat, wat de essentie is.

Dat de C-HR Prologue Concept een waar stancemonster is staat buiten kijf! Met de wielen gepositioneerd op de uiterste hoeken oogt de concept uitgelezen sportief en stoer.

De concept car is, logischerwijs, aanzienlijk provocerender en gedurfder dan de huidige C-HR. Maar hij is ook verfijnder, cleaner. De huidige C-HR is dan wel gewaagd, maar ook nogal rommelig. Zo bestaat de verborgen deurgreep van het achterportier uit buitengewoon veel randjes, rubbertjes en andere delen.

Ontwerp C-HR Prologue bedacht voor bi-tone kleurgebruik

Ook de Prologue Concept colour & trim designers hebben goed werk verricht. Ze kozen de juiste verdeling van de bi-tone kleuruitvoering op degraphics. Zo wordt de C-HR Prologue naar een hoger niveau getild. De kleursplitsing is duidelijk geen afterthought. Het surfacing-ontwerp is bedacht voor bi-tone kleurgebruik. Het zilveren masker wordt door de zwarte achtersteven extra benadrukt en visa versa. Het geheel komt middels de krachtige shutline van de achterdeur optimaal tot zijn recht. Als kers op de taart creëert het koperkleurige element op het dak, gecombineerd met de gelijkkleurige subtiele lijn in de voorspoiler en de elementen in de diffusor echt iets bijzonders van de C-HR. Een auto zo goed krijgen vergt veel discipline en kennis van vorm, lijnen en sculptuur.

Nu rest de designers nog één belangrijke taak. Van dit goede werk nauwelijks iets verloren laten gaan in de push naar productie!