In deze designreview beoordeelt Niels van Roij de Nissan Ariya. Is hij net zo enthousiast over deze elektrische SUV als over de Renault Mégane E-tech Electric, die Niels in een eerdere designreview behandelde? Eerst staat de designer nog even stil bij de elektrische pionier van Nissan, de eerste Leaf, om daarna los te gaan op de Ariya.

Nissan was er met de Leaf in 2010 vroeg bij: een betaalbare, elektrische vijfpersoons auto – wel was het ontwerp uitzonderlijk slaapverwekkend en sprak het totaal niet tot de verbeelding. Nu is de concurrentie wakker. Onder anderen Kia, Hyundai, Mazda en Renault doen geslaagde pogingen om elektrisch rijden ver boven het duffe Leaf-niveau te tillen. Hoe staat de Ariya tegenover deze vermorzelende rivalen?

Daar kunnen we kort over zijn: uitstekend. Nissan heeft gedurfd om het elektrische designroer radicaal om te gooien. Een verse filosofie, gebaseerd op de Japanse wortels van het merk, is toegepast. Nissan doopte de resultaten van het concept Tijdloos Japans Futurisme. Het designteam heeft een reeks Japanse sleutelwoorden en begrippen tijdens het ontwerpen toegepast en dat is niet zonder resultaat gebleven.

De Ariya wordt gekenmerkt door een SUV-coupe A-line, die veel elektrische auto’s nu typeert vanwege de uitstekende stroomlijn-eigenschappen. De Ariya heeft atletische vormen en is proportioneel geslaagd binnen dit relatief nieuwe genre. De A-stijl loopt dynamisch naar achteren toe en gaat in één vloeiende beweging over in de C-stijl. De daarmee gecreëerde daklijn wordt trefzeker benadrukt door het enige stuk brightwork toegepast op de Ariya: een satijn uitgevoerd, metaalkleurig element.

De cab forward positie van de cabine levert een optimale benutting op van de ruimte binnen de wielbasis, terwijl het op veel uitvoeringen zwart gespoten dak het visuele zwaartepunt verlaagt. De spatbordranden zijn net als de onderste bumperelementen en skirts eveneens in glanzend zwart gespoten. Net het zwarte dak zorgen ze ervoor dat de auto minder zwaar oogt. De visuele massa wordt uit de onderkant en bovenkant van de body weggehaald, omdat het menselijk oog met name de lichtere kleur van de carrosserie leest.

De wielen die Nissan op de Ariya heeft gemonteerd, zijn radicaal anders dan bij de Leaf, waar ze tergend klein waren. Het maakt dat de auto in vergelijking met de Leaf een veel prettigere stance heeft en een betere ratio tussen carrosserie en wielen.

Handgrepen doen flank esthetisch geweld aan

De eenvoudige, pure surfacing met scherp gedefinieerde vouwen en een minimale hoeveelheid details is consistent toegepast op de auto. Verzonken handgrepen waren echter op zijn plaats geweest. De huid aan de zijkant zou hiermee zuiverder zijn gebleven. De wat onbezonnen handgrepen toegepast op de Ariya detoneren en doen de geraffineerde flank esthetisch behoorlijk geweld aan. Ook zijn verzonken exemplaren aanzienlijk gestroomlijnder.

Een speciaal ontworpen driedimensionaal Kumiko-patroon is te zien in de neus, net onder het gladde en doorzichtige buitenoppervlak van het schild. Kumiko is ook gebruikt om de gloed van de koplampen te omhullen en komt tevens terug in het interieur, waar het designthema zacht wordt verlicht door moodlighting. Het Japanse DNA weerspiegelt wat dit betreft vrij letterlijk in het Ariya-ontwerp.

De nauwkeurige en energierijke vorm van de Ariya is ontegenzeggelijk op Japanse leest geschoeid. Een ontwerp dat eerlijk is over de bijzondere cultuur die het product heeft voortgebracht en dat vele malen zelfverzekerder oogt dan de eerste pogingen van het merk in het segment van elektrische voertuigen. Tijd voor de concurrenten om het laatste beetje slaap uit de ogen te wrijven.