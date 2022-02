Formule 1 zet streep door Russische Grand Prix

Op Twitter liet de Formule 1 in een verklaring weten 'verdrietig en geschokt' te zijn over de huidige ontwikkelingen in Oekraïne. De organisatie spreekt de hoop uit dat er snel een vredige oplossing komt. Gisteravond kwamen de Formule 1, de FIA en de teams bijeen om te praten over de positie van de sport in het conflict. De conclusie van die bijeenkomst was dat het 'gezien de huidige omstandigheden onmogelijk is om de Grand Prix van Rusland te organiseren'. Daarmee lijkt het er dus op dat er een streep door het evenement op het Sochi Autodrom gaat, hoewel de verklaring op het oog nog wel ruimte laat voor de terugkeer van Rusland op de F1-kalender als de 'huidige omstandigheden' verbeteren.

Het is op dit punt nog niet duidelijk welk circuit de race in Sotsji mogelijk gaat vervangen. Het Intercity Istanbul Park in Turkije, dat de afgelopen twee seizoenen op de kalender kwam omdat de Grands Prix van Canada (2020) en Japan (2021) vanwege de pandemie niet doorgingen, lijkt een potentiële kandidaat.

Kritiek op Rusland

Binnen de Formule 1 regent het kritiek op de huidige agressie van Rusland richting Oekraïne. Onder meer Aston Martin-coureur Sebastian Vettel gaf al aan dat hij niet in Rusland wil racen dit jaar en ook Max Verstappen sprak zich uit tegen de handelingen van Rusland. Daarnaast lijkt Haas het contract met zijn Russische hoofdsponsor Uralkali te gaan verbreken. Het team haalde de kleuren van de Russische vlag en de naam van de sponsor van zijn Formule 1-auto en van alle vrachtwagens. Teambaas Günther Steiner lichtte toe dat het team momenteel de juridische aspecten onderzoekt en nog geen definitieve beslissing heeft genomen over het al dan niet verbreken van de sponsordeal.