Deal tussen VDL Nedcar en Canoo definitief van de baan

Canoo ziet definitief af van het produceren van zijn elektrische auto's bij VDL Nedcar in Born. Het afblazen van de productiedeal hing al even in de lucht, maar nu bevestigt CEO Tony Aquila het nieuws. De VDL Groep en Canoo blijven wel samenwerken, maar de autofabriek zal de zoektocht naar een nieuwe opdrachtgever voort moeten zetten.

Het was aanvankelijk goed nieuws voor VDL Nedcar: een half jaar geleden kon de autofabriek trots melden dat het eind volgend jaar zou beginnen met de bouw van elektrische auto's voor de Amerikaanse start-up Canoo. Aan het begin van deze maand kwamen er echter barstjes in de deal en nu ziet Canoo dus definitief af van de productie in het Limburgse Born, die volgens het plan eigenlijk tot minimaal 2028 had moeten duren.

De reden die Canoo daar bij monde van CEO Tony Aquila voor geeft is dat de productie van auto's in de Verenigde Staten minder risico's met zich zou meebrengen dan in Europa. Volgens de topman steken de staten Arkansas en Oklahoma namelijk veel geld in hoogwaardige technologie, iets waar Canoo van zou kunnen profiteren. "We hebben besloten om niet verder te gaan met VDL Nedcar, maar zijn wel tot de conclusie gekomen dat we verder willen samenwerken met de VDL Groep en de familie Van Der Leegte", aldus Aquila.

Willem van der Leegte, president-directeur van de VDL Groep, verklaart vooral uit te kijken naar de verdere samenwerking met Canoo. Waar die samenwerking dan uit bestaat en hoe die vorm krijgt, is nog niet duidelijk. Het statement van Canoo is hoe dan ook opvallend te noemen, omdat de reden voor de deal met VDL was dat het bedrijf eerder kon beginnen met het daadwerkelijk bouwen van auto's.

Als gevolg van het ontbinden van de deal moet VDL Nedcar in ieder geval een voorschot van €25 miljoen terugbetalen aan Canoo. Tegelijkertijd koopt VDL zich voor €7,5 miljoen in bij de start-up. Kennelijk is het vertrouwen in de Amerikanen dus niet verloren. VDL Nedcar heeft nu nog een jaar de tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe opdrachtgever, want in 2023 loopt de huidige deal met BMW af. Wellicht dat Rivian, een andere Amerikaanse EV-startup die in een verder stadium lijkt te zijn dan Canoo, een mogelijke kanshebber kan zijn...