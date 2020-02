De Vluchtstrook: Wat jouw gordel je vertelt

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

Het is weekend, dus hoog tijd om na een week vol hard nieuws weer eens een zijspoor te pakken. In deze editie van De Vluchtstrook belichten we een interessant weetje over de veiligheidsgordel. Die kan je meer 'vertellen' dan je misschien denkt.

In deze nog vrij nieuwe rubriek schuwen we geen enkel autogerelateerd onderwerp. De ene keer behandelen we een interessant aspect uit de autogeschiedenis of belichten we een bijzondere auto, maar ook leuke weetjes over auto's passeren de revue. Zo kwam onlangs bijvoorbeeld 'de Argentijnse fles' voorbij. Deze week pakken we er wederom een interessant weetje bij, over iets met wat meer relevantie voor het dagelijks leven; de veiligheidsgordel. Wie in de auto stapt, doet (mogen we toch hopen) netjes de gordel om. Zonder er echt bij stil te staan, gesp je jezelf in. Een potentiële levensredder, waar je waarschijnlijk desondanks vrijwel nooit echt eens goed naar kijkt.

De volgende keer dat je instapt, is het misschien eens leuk om de gordel nader te bestuderen. De kans bestaat namelijk dat je tot een bijzondere ontdekking komt. Op de gordels is namelijk te zien wanneer deze geproduceerd zijn. Dat kan op verschillende plekken zijn. In het geval van onze test-Ford Fiesta (2019) zit er een label onderaan de gordel, boven de bevestiging op de vloer. Op onderstaande foto zie je wat daarop staat.

Zoals te zien is, staat er helemaal onderaan een reeks cijfers die een datum vertegenwoordigen. Eerst de maand, dan de dag en dan het jaar. De gordel uit deze Fiesta is dus geproduceerd op 18-06-2019. Dit is overigens geen universele notatie voor alle gordels, dus kan het bij jouw auto anders zijn. Daarbij hoeft er ook niet altijd een dergelijk label op de gordel te zitten. In sommige gevallen (zoals hieronder te zien is bij onze duurtest-Clio) staat de datum geëtst in de 'gesptong'. Hierbij is de datum ook al anders genoteerd dan bij de Ford. Het is misschien wat lastig te zien (links op de gesptong), maar deze gordel heeft 14-12-2018 als productiedatum.

Leuk, wat heb ik eraan?

De datum die op de gordel staat, moet verder in het verleden liggen dan de datum van de eerste tenaamstelling van de auto. Anders weet je dat er iets gebeurd is. Wanneer de gordel nieuwer is dan de auto, kun je met zekerheid stellen dat het dus niet de originele gordel betreft. Dat kan een aantal dingen betekenen. In het beste geval is er slechts wat slijtage ontdekt bij een apk-keuring en is de gordel daarom vervangen. De kans bestaat echter ook dat de gordel is vervangen omdat de auto bij een aanrijding betrokken is geweest. De wet schrijft voor dat een gordel die zijn werk heeft gedaan bij een ongeluk, vervangen dient te worden. Nog ernstiger is het scenario waarbij de auto bijvoorbeeld over de kop is geslagen en de originele gordel losgeknipt is door hulpdiensten.

Het is natuurlijk lastig of misschien wel helemaal niet te achterhalen wat de reden voor de vervanging is, maar toch kan het je dus wat vertellen over de geschiedenis van je auto. Overigens raden we je aan, als je toch gaat checken, om ook de verschillende gordels met elkaar te vergelijken. De datum van een vervangen gordel kan immers ook vóór de eerste tenaamstelling liggen, maar als de andere gordels andere data hebben, is er zeer waarschijnlijk ook iets gebeurd in het verleden.