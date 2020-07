De Vluchtstrook: Opel Kadett Impuls I

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

Deze week neemt de Honda E het in AutoWeek op tegen de Opel Corsa-e. In de vorige editie blikten we daarom terug op de verre voorvader van de Honda, deze week is de elektrische voorloper van de Corsa aan de beurt.

Voor wie het gemist heeft: de Honda E is Honda’s eerste ‘massa-EV’, maar zeker niet Honda’s eerste EV. Die eer gaat naar de EV Plus, die al in 1997 verscheen. Over die auto lees je hier alles, vandaag richten we ons op een vroege elektrische Opel.

De Kadett Impuls I was niet Opels eerste elektrische studiemodel, maar is wel een auto die heel goed bij de Corsa-e past. Waar de Honda EV Plus was bedoeld om middels een leaseconstructie aan - vooral - Californische klanten te worden geleverd, wordt de Impuls I als een echt studiemodel neergezet. Opel wilde naar eigen zeggen destijds ontdekken of de elektrische auto al geschikt was voor het dagelijkse stadsleven en deed dat door een bestaand model op relatief eenvoudige wijze van een elektrisch aandrijflijn te voorzien.

Bij de hedendaagse elektrische Corsa ging Opel eigenlijk precies zo te werk. Terwijl de Japanners vroeger én bij de huidige E voor een compleet nieuw ontwikkelde auto hebben gekozen, ging Opel in beide gevallen voor het elektrificeren van een bekend model. Net als bij de Corsa bleef het uiterlijk van de Kadett nagenoeg helemaal intact. Zonder stickers ziet niemand dat het hier om een EV gaat.

14,3 kWh

Toch is dat wel degelijk het geval. Voor de aandrijving zorgt een voorin geplaatste elektromotor met een zeer bescheiden vermogen van 16 kW, ofwel 22 pk. De benodigde stroom komt uit een accupakket dat over het motorcompartiment en de kofferbak is verdeeld, voor een totale capaciteit van 14,3 kWh. Bijzonder is dat het daarbij om een nikkel-cadmium-batterij gaat. Opel nam daarbij net als Honda al vroeg afstand van de loodaccu, die in die dagen nog de voor de hand liggende keuze was. Met deze accu kwam de stille Kadett volgens de fabriek zo’n 80 km ver, uiteraard flink minder dan de 337 km’s die men nu voor de Corsa en z’n 50 kWh-accu opgeeft.

Met dat bereik en een top van 100 km/h was de elektro-Kadett veroordeeld tot een leven in de stad, maar zo was hij ook bedoeld. Toch had Opel reden om trots te zijn op de inzetbaarheid van de dit studiemodel. Zo bleven 330 van de 390 originele liters bagageruimte intact en kon de Kadett nog altijd 350 kg aan spullen meezeulen. Met 1.000 kg bleef het gewicht van Opels stads-EV bovendien binnen de perken, vooral dankzij het relatief bescheiden accupakket. Laat dat tegenwoordig nu precies de filosofie van veel Japanse merken zijn…

In AutoWeek 29 zetten we de Honda E tegenover de Opel Corsa-e. De Honda is fors duurder en komt minder ver op één acculading, maar blijkt ook serieuze pluspunten te hebben.