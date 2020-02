De Vluchtstrook: Holden Efijy Concept

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

Het naderende einde van Holden kwam op de nieuwsredactie best even binnen. We hebben het hier immers over een bijzonder en vrij oud merk, dat in de loop der jaren een reeks interessante vierwielers de wereld in bracht. De afgelopen jaren was het weliswaar niet zo heel spannend meer, maar we kijken graag nog eens terug. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de diverse generaties van de Ute, de Monaro, de (niet-Insignia-)Commodore en vooral ook de sportieve SS(V)-versies daarvan. Ondanks de duidelijke GM-invloeden waren die nog lekker eigenzinnig Australisch en niet slechts Opels met een ander logootje.

Als we een heel stuk verder de geschiedenis induiken, treffen we de échte Holdens waar het ooit mee begon. De FX en diens opvolger; de FJ. Het waren de pioniers van de Australische auto-industrie. Hoewel GM ook destijds al stevige invloed op haar Australische dochteronderneming uitoefende, werden de FX en de FJ als echt Australische auto's gelanceerd. Dat het basisontwerp van de FX een door Chevrolet afgewezen concept betrof, werd daarbij vakkundig weggemoffeld. De FX werd geheel voor de Australische markt op smaak gebracht en kreeg beduidend kleinere afmetingen en krachtbronnen dan zijn Amerikaanse achterneven.

Het volhoudende karakter van Holdens management, dat niets wilde weten van tot Holden gerebadgede Chevrolets, wierp zijn vruchten af. De FX werd een daverend succes. In 1950 zorgde het twee jaar eerder geïntroduceerde model ervoor dat Holden de koppositie bereikte op de Australische markt. Het won van de Amerikaanse en Britse modellen die op dat moment ook op de markt waren. Holden werd, ondanks haar Amerikaanse invloeden, de automobiele trots van Australië.

De FJ

Niet geheel verrassend smaakte het succes van de FX naar meer. Daarom verscheen in 1953 het vervolg in de vorm van de FJ. In wezen was de FJ vooral een grondig gefacelifte FX, die op diverse punten was gemoderniseerd. Betere prestaties, meer luxe en een eigentijdser neusje gaven de succesvolle Holden een nieuwe impuls. De FJ viel nog beter in de smaak dan de FX. De verschillende carrosserievarianten, Sedan, Coupe Utility (Ute) en Panel Van, brachten het totale productieaantal op een krappe 170.000 in krap drie jaar tijd. De FJ werd namelijk al in 1956 opgevolgd door de compleet nieuwe FE.

Vanwege het enorme succes van zowel de FJ als de FE gelden die nog altijd als ware iconen in Australië. Wie Down Under goed oplet, heeft grote kans ze ook nog tegen te komen. Een brede groep Holden-fans doet er alles aan om de nog overgebleven FJ's op de weg te houden.

De Efijy

Inmiddels zul je wel doorhebben dat de FJ een speciaal plaatsje in het hart heeft bij veel Australiërs. Het enthousiasme was dan ook groot toen Holden in 2005 op de Australian International Motor Show het doek trok van een prachtig eerbetoon: de Efijy. Je hebt weinig verbeelding nodig om te zien dat zowel de naam als het ontwerp een direct eerbetoon aan de FJ is.

Behalve de duidelijke uiterlijke FJ-kenmerken op de Efijy is deze conceptauto een compleet ander verhaal. De FJ was immers een betrekkelijk bescheiden sedannetje met een voldoende, maar weinig potente krachtbron. Dat is bij de Efijy wel anders. De door de Australiër Richard Ferlazzo ontworpen auto heeft een wielbasis van bijna drie meter en steekt vooral aan de achterkant nog flink uit. De grote wielen en de flitsende gestrekte koets laten alle bescheidenheid varen. Dat geldt ook zeker voor de basis: de Efijy staat op een verlengde Corvette-basis en leent ook de destijds splinternieuwe 6,0-liter V8 (in de Efijy goed voor 644 pk) van de Amerikaan. Zo is er toch nog een duidelijk Amerikaans tintje aan dit verder zo Australische feestnummer.

Hoewel de Efijy een schitterend eerbetoon aan Holdens begintijd was, luidde het geen grote herleving van de beste jaren in. Niet geheel verrassend bleef het bij een conceptauto en in de jaren die volgden, verloor Holden steeds meer van zijn eigen identiteit. Nu valt dus helaas het doek voor dit intrigerende merk. We hopen voor de Australiërs dat een doorstart (eventueel met meer eigen invloeden) op den duur nog mogelijk is, maar voorlopig genieten we maar even van de Efijy en andere spraakmakende erfenissen van Holden.