De Vluchtstrook: het open dak van de Ferrari 360 Modena

De één vindt het onmisbaar, de ander heeft er een hekel aan: het open dak. Het traditionele schuif/kanteldak heeft tegenwoordig bijna overal plaatsgemaakt voor grote glazen panoramadaken, die in steeds meer gevallen trouwens niet eens geopend kunnen worden.

Deze daken zien we in hatchbacks, sedans, stationwagons en SUV’s, maar eigenlijk nooit in een supercar. Heel onlogisch is dat niet. Om te beginnen wordt een schuifdak op geen enkele manier met sportiviteit geassocieerd. Auto’s worden er zwaarder van en dat het extra gewicht zich helemaal bovenaan bevindt, is evenmin goed nieuws voor de ‘hard-core’ sportautoliefhebber. Bovendien past een schuivende glasplaat vaak simpelweg niet onder of boven het korte dak van een sportauto, zodat openen toch al een moeilijk verhaal zou worden.

Wie toch open wil rijden, kan bij de meeste sportievelingen gelukkig wel bij een Spider, Spyder of Roadster-versie terecht. Die combineren de openlucht-ervaring steeds vaker met een hard klapdak dat een overzichtelijke hoeveelheid gewicht toevoegt en bieden voor velen dus het beste van twee werelden.

Targa

Een paar decennia geleden bestonden die slimme vouwdaken nog niet, dus was er ruimte voor een tussenvorm. Zo weken veel fabrikanten uit naar de Targa-carrosserie, waarbij een los, uitneembaar dakpaneel boven de stoelen ervoor zorgde dat een dichte coupé toch nog open kon worden gereden. Corvettes krijgen dit al sinds de derde generatie bijna standaard mee (al was er wel een dichte coupéversie van de C5), en ook Ferrari heeft deze constructie veelvuldig toegepast. Zo waren de 348 en F355 leverbaar in niet minder dan drie carrosserievormen: een Coupé, een Spider én een Targa.

De 360 Modena was in 1999 een complete designrevolutie ten opzichte van de F355 en was in ieder opzicht veel moderner. De wulps gelijnde auto is moeilijk met een inmiddels ietwat oubollig targadak voor te stellen, en dat zag men bij Ferrari kennelijk ook zo. De 360 verscheen als gesloten ‘Modena’ en geopende Spider en daar bleef het bij.

Gat

Althans, zo leek het. Wie de omvangrijke optielijst van de 360 Modena uitvoerig bestudeerde, kwam daar zowaar een uitneembaar dakpaneel op tegen. Anders dan bij de Targa’s bleef de daklijn daarbij intact. In plaats daarvan werd er een nogal vreemdvormig gat in het 360-dak gezaagd. Ferrari benaderde de eerdergenoemde problemen met het gewicht en ruimtegebrek op de eenvoudigst denkbare wijze, en voorzag de half-open 360 eenvoudigweg van een stuk plaatwerk dat in indien gewenst kon worden uitgenomen en in een leren tas achter de voorstoelen kon worden opgeborgen. Even werk, maar zo biedt de 360 wel de door velen gewenste coupé-lijnen, terwijl ook van het zonnetje genieten tot de mogelijkheden behoort.

Dat deze bijzondere uitvinding nergens navolging kreeg is niet zo gek, want erg populair was de optie niet. Wat heet: in totaal zijn er naar verluidt hooguit 25 exemplaren van de 360 Modena-met-open-dak gebouwd. Één daarvan is origineel in Nederland geleverd en werd in 2018 nog te koop aangeboden, maar wie er nu een wil moet naar het buitenland uitwijken. Bovenstaande foto’s hebben we geleend van onze oosterburen, waar Prestige GmbH in Freiburg een rood exemplaar goed op waarde weet te schatten. Voor een foto van de buitenzijde bedanken we Naples Motorsports in Naples, Florida, dat het zwarte, handgeschakelde exemplaar inmiddels heeft verkocht.