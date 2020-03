De Vluchtstrook: de derde zijruit van de Volvo XC70

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

Die tweede V70 Cross Country, zoals de auto voluit heet, was een afgeleide van de in 2000 gelanceerde V70N-generatie van Volvo’s beroemde modelreeks. De V70 XC verscheen eveneens in dat jaar, maar zou onder die naam maar twee jaar bestaan. In 2002 werd het model al omgedoopt tot XC70. Samenvallen met een facelift deed die naamsverandering dan ook niet, want de eerste optische update verscheen in 2004.

Ruig

Het ‘opstoeren’ van een bestaand model, meestal een stationwagen, is een beproefd recept. Doorgaans staat zo’n auto enkele centimeters hoger op de poten en krijgt de cross-versie stukken plastic in de vorm van bodembeschermers mee. Bij Volvo ging men in 2000 echter opmerkelijk rigoureus te werk. De auto was met 7,5 cm verschil fors hoger dan een reguliere V70 en kreeg uiterst stoere, compleet zwarte bumpers mee. Dat de voorbumper ook de grove grille omvat, geeft de Cross Country daarmee een extra ruig voorkomen. Rondom werden forse spatbordverbreders gemonteerd, zodat zelfs de enorme banden van de XC een veilig onderkomen kregen.

Modder

De Cross Country wordt echter pas echt opmerkelijk als we op de details inzoomen. Zo besloot Volvo ook de buitenspiegels te vervangen. De gladde, meegespoten exemplaren van de V70 maakten plaats voor grotere, rechthoekige en uit zwarte kunststof opgetrokken exemplaren. Ook kreeg de XC nipt hogere dakrails mee. Het zijknipperlicht verhuisde van z’n onopvallende plek in de stootstrip naar een veel meer in het oog springende positie hoger op het zijscherm. Om ook te blijven schitteren na een ritje door de modder? Wie het weet, mag het zeggen.

Het ruitje in kwestie

Het klapstuk van de XC70-aanpassingen treffen we echter bij de achterste zijruit aan. De strip die hier bij iedere andere V70 langs de voor- en bovenzijde van het opmerkelijk lange glasoppervlak loopt, bevindt zich bij een V70 Cross Country of XC70 juist aan de onderzijde van de ruit. Die wordt daardoor iets omhoog gedwongen en hoewel dat duidelijk te zien is, kunnen we ons niet voorstellen dat veel XC70-rijders dit detail ooit hebben opgemerkt. Juist daarom is het zo vreemd dat Volvo de moeite deed om strip én ruit te vervangen door speciaal voor de XC70 ontwikkelde delen. Tegenwoordig is het bijna ondenkbaar dat een merk voor zo’n nauwelijks waarneembaar verschil het ontwerp- en productieproces ingewikkelder en dus duurder maakt, maar het Volvo van rond de eeuwwisseling deed het gewoon.



Ruitenwisser

Overigens dragen V70’s van deze generatie nog een opmerkelijk detail met zich mee, namelijk de achterruitenwisser. Die heeft bij sommige exemplaren een ruststand aan de linkerkant van de ruit, terwijl de wisser bij andere V70’s juist ter rechterzijde wordt meegedragen. Anders dan je wellicht zou denken, heeft het niets te maken met linksgestuurde of rechtsgestuurde auto’s. Ook is het geen kwestie van afstelling, want het ontwerp van de wisser betekent dat een links rustend exemplaar daadwerkelijk anders van vorm is dan een exemplaar dat z’n tijd aan de passagierskant doorbrengt. Afgaande op onderdelenleveranciers lijken vroege exemplaren vaker over een vanuit de linkerkant opererende wisser te beschikken, maar de bovenstaande fotogalerij suggereert dat beide opties op alle verschijningsvormen van de V70 mogelijk waren.

Wist je trouwens dat een vroege V70 met xenonkoplampen z’n stadslichten in de behuizing van de richtingaanwijzers heeft, terwijl ze bij een exemplaar met halogeenkoplampen bij de dimlichten zijn gemonteerd? Graag gedaan!