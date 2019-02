De Tweeling: Chrysler 200 Convertible - Lancia Flavia

De laatste Lancia Flavia is een auto waar Lancia-liefhebbers niet graag aan worden herinnerd. We bieden hen onze welgemeende excuses aan, maar moeten de Italiaanse Amerikaan toch echt weer ter sprake brengen.

Fiat Chrysler Automobiles bestaat formeel pas sinds 2014, maar in de periode daarvoor hadden de Amerikanen en Italianen al even verkering. Het aandeel van Fiat in Chrysler nam na het faillissement van laatstgenoemde in 2009 steeds verder toe en dus ontstond de noodzaak om processen te stroomlijnen en door samenwerking de kosten omlaag te brengen.

Bij die reorganisatie moesten moeilijke keuzes worden gemaakt en een van de pijnlijkste kwesties was Lancia. Dat roemruchte merk beschikte in 2010 over een grotendeels verouderd gamma van slechts vier modellen. In een poging het onvermijdelijke nog even uit te stellen, werd er snel een deal met Chrysler beklonken. De Amerikanen zouden zich terugtrekken van de Europese markt, waarbij een deel van het modellengamma door Lancia zou worden 'overgenomen'.

Eén van de vaste waardes van Chrysler, de Voyager, werd het eerste slachtoffer van deze operatie. Ook de nieuwe 300, van een generatie die nooit als Chrysler is geleverd in ons werelddeel, ging hier als Lancia door het leven. In tegenstelling tot die Voyager kreeg de 300 een andere typenaam: Thema.

De derde en laatste Chrysler die na enig beraad als Lancia in Europa is gevoerd, is de Flavia. Die is een maatje kleiner dan de 300 en dat is niet gek, want de moderne Flavia is niets meer of minder dan een Chrysler 200 Convertible. Waar de Thema dankzij z’n maffiabak-uitstraling nog enigszins wegkomt met het Lancia-beeldmerk, kan de Flavia niet verbloemen dat het eigenlijk de auto is die Hertz-klanten op het vliegveld van Miami mokkend in ontvangst nemen omdat ze stiekem op een open Mustang hadden gerekend. Lancia deed dan ook geen enkele moeite om de auto te onderscheiden van het origineel en verving slechts de logo’s, de typenamen, het middendeel van het stuurwiel en de grille.

Dat de Flavia altijd een zeldzaamheid is gebleven, zal niemand verbazen. De auto verdween van de markt toen Lancia zich terugtrok naar Italië, waar het met louter de Ypsilon in het aanbod een bescheiden bestaan zou gaan leiden.