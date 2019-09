De Tweeling: Bentley Arnage - Rolls-Royce Silver Seraph

Veel automobiele meerlingen komen voort uit de wens om kosten te besparen. Een automobiele tweeling in het absolute topsegment lijkt dan ook ondenkbaar, maar was bij Bentley en Rolls-Royce lange tijd doodnormaal. Vandaag kijken we naar de laatste automobiele tweeling van twee edele Britse merken: de Bentley Arnage en de Rolls-Royce Silver Seraph.

Wie het dossier ‘De Tweeling’ op deze site doorkijkt, zal zien dat er grofweg twee categorieën zijn. Een deel van de auto’s komt tot stand omdat een bepaald merk in een bepaald land niet wordt gevoerd of niet in trek is en het andere deel is simpelweg bedacht om de ontwikkelingskosten van een model over meerdere fabrikanten te kunnen uitsmeren. Dat gebeurt binnen concerns, maar vaak ook daarbuiten.

Bij Bentley en Rolls-Royce speelt de eerste kwestie geen rol, want deze merken hebben wereldwijd een onwrikbare positie in de bovenste regionen van autoland. Toch waren de twee gedurende het grootste deel van de geschiedenis onlosmakelijk met elkaar verbonden. Rolls-Royce nam Bentley al in 1931 op in zijn gelederen. Dat leidde tot een enorme reeks automobiele tweelingen, waarbij de Bentley-variant zich doorgaans slechts onderscheidde met een andere grille en wat ‘sportieve’ details.

We hadden dus vrijwel elke Bentley sinds de jaren 30 als basis voor dit artikel kunnen nemen, maar we kiezen bewust voor het laatste exemplaar. Het duo Bentley Arnage en Rolls-Royce Silver Seraph was een product van Rolls-Royce Motors, eigendom van het eveneens Britse Vickers, dat de automaker in 1980 in handen kreeg. Het duo was voor beide merken het eerste compleet nieuwe model in jaren en volgde het in 1980 gelanceerde ‘setje’ Mulsanne en Silver Spirit op. Wat uiterlijk betreft zijn de nieuwkomers een stuk moderner, maar tegelijkertijd onmiskenbaar Britse aristocraten. De lange, hangende kont en de statige, hoge neus blijven behouden, maar in- en exterieur zijn aan het einde van de jaren 90 wel weer helemaal bij de tijd.

Dat geldt ook voor de techniek, want Vickers toont lef door met de nieuwe tweeling de aloude 6,75-liter V8 van de Britten bij het oud vuil te zetten. In plaats daarvan wordt er bij BMW aangeklopt. De Duitsers leveren de V12 uit de 750i voor de Silver Spirit, terwijl de sportievere Arnage de beschikking krijgt over een dubbel geblazen 4,4-liter V8.

Daarmee hebben we meteen het enige belangrijke verschil tussen de twee modellen gehad, want met uitzondering van de eerder omschreven grille, wat extra chroom voor de Rolls en wat verschillen in uitvoering en uitrusting zijn de twee opnieuw identiek.

Met de moderne BMW-krachtbronnen konden Rolls-Royce en Bentley in theorie weer jaren vooruit, maar de geschiedenis wil dat het leven van de Arnage en Silver Spirit al snel veel interessanter werd dan bedoeld. In 1998, het jaar waarin deze auto’s op de markt verschenen, werd Rolls-Royce Motor Cars na een lange en ingewikkelde strijd verkocht aan Volkswagen.

Dat kaapte het bedrijf daarmee weg voor de neus van BMW, dat uiteindelijk wel de hand wist te leggen op de merknaam en het logo van Rolls-Royce. In de praktijk komen Rolls-Royces sindsdien uit de BMW-stallen en worden Bentleys bij Volkswagen uitgedacht, maar voordat het zover was, moest er een oplossing worden bedacht voor de nog erg verse Arnage.

Volkswagen wilde zo snel mogelijk van de BMW-motoren af, niet in de laatste plaats omdat BMW gedurende de overnamestrijd dreigde om de levering daarvan te stoppen. Als een soort veredelde noodoplossing werd de in de basis antieke 6,75-litermotor van de Britten van stal gehaald, waardoor de Arnage vanaf 2000 Britser was dan ooit tevoren. De BMW-V8 mocht nog even blijven, maar latere Arnages zijn allemaal voorzien van het krachtiger, maar ook zwaardere en minder zuinige Bentley-blok. Terwijl de Bentley deze rigoureuze operatie onderging en een lang en bewogen leven leidde, was het aan het Rolls-Royce-front veel rustiger. BMW stortte zich vol overgave op de ontwikkeling van de Phantom, terwijl de Silver Seraph tot 2002 hier en daar een traditioneel ingestelde koper wist te vinden. De Arnage was veel populairder en hield het tot 2009 uit.

Terugkijkend is het vooral interessant om te zien hoe snel de nieuwe situatie gewoon is geworden. Waar een Rolls-Royce met een Bentley-broeder zeventig jaar lang doodnormaal was, kunnen we het ons nu niet meer voorstellen. Of zie jij een Mulsanne met de Spirit of Ecstasy op de neus wel zitten? Om maar te zwijgen over een Phantom met de Flying B…