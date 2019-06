De Tweeling: Austin 7 - BMW 'Dixi'

Nog nooit zijn we voor ‘De Tweeling’ zo ver terug in de tijd gegaan, al scheelt het niet veel. Het verhaal van vandaag begint bijna een eeuw geleden, in 1922. In dat jaar introduceerde Austin de 7, een klein autootje met een bijpassend klein motortje dat autorijden voor een relatief grote groep mensen bereikbaar maakte. De auto werd dankzij die eigenschap en het succes dat volgde ook wel de Engelse T-Ford genoemd.

Ook buiten ‘Het Eiland’ was de 7 populair. De kleine Brit werd zelfs in de VS verkocht, maar was bijvoorbeeld ook in Duitsland verkrijgbaar. Dat gebeurde in het oosten van het land onder de vleugels van Fahrzeugfabrik Eisenach, die de auto als Dixi 3/15 DA1 in licentie mocht bouwen. Zoals dat vaker het geval is bij in licentie gebouwde kleine autootjes was de DA-1 voor Dixi een laatste redmiddel. De fabriek kon op eigen benen niet herstellen van de klappen die het in en na de Eerste Wereldoorlog had gekregen en werd in 1928 overgenomen door BMW. Dat was toen nog helemaal geen autobouwer, maar maakte motorfietsen en vliegtuigmotoren. In Dixi vonden de Duitsers een manier om de activiteiten uit te breiden.

Daarvoor werd aanvankelijk niet al te veel moeite gedaan, want de Dixi 3/15 DA-1 werd eenvoudigweg omgetoverd in de BMW Dixi 3/15 DA-1. Ook in andere opzichten veranderde er nagenoeg niets. De Dixi, die op wat details na identiek was aan de Austin 7, behield zijn goede eigenschappen en werd alleen voorzien van het inmiddels overbekende BMW-logo op neus en kont. Onder de namen DA-2, DA-3 en DA-4 verschenen later wel versies met een BMW-sausje, maar in 1932 was het klaar met de ‘Austin-BMW’s’ en gingen de Duitsers met eigen ontwerpen aan de gang.

Daar houdt het verhaal echter niet op, want de Austin 7 mag zichzelf niet alleen mede-oprichter van BMW noemen. Kwade tongen beweren dat ook de kleine Datsuns van de jaren 30 stiekem ‘Sevens’ zijn, al zijn de Japanners en Britten het daarover nooit eens geworden. Interessant is ook de link met Jaguar. William Lyons begon onder de vlag van zijn Swallow Sidecar Company in 1927 met de bouw van een bijzondere versie van de Austin 7, heel toepasselijk Swallow genaamd. Die auto werd redelijk populair en bracht geld in het laatje. Lyons kon dus door met zijn auto-activiteiten en doopte Swallow Sidecar in 1935 om tot Jaguar. Een Jaguar-versie van de Austin 7 is er nooit geweest, maar een belangrijke rol speelde het bescheiden model wel degelijk.