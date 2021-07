In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

In het topsegment is de aanwezigheid van parkeersensoren, alsmede een hele batterij aan camera's, tegenwoordig vanzelfsprekend. Dat was in een nog niet heel ver verleden wel anders. Zo paste Mercedes-Benz op de eerste serie van de S-klasse W140 een unieke oplossing toe om het parkeren makkelijker te maken: parkeerantennes.

Generatie W140 kreeg niet voor niets de bijnaam 'Kathedraal' opgespeld. Nog los van het feit dat de S-klasse door zijn hoekige lijnen behoorlijk groot oogt, is hij dat ook: de SE meet al 5,1 meter in de lengte, de SEL doet daar met ruim 5,2 meter nog een schepje bovenop. Je kunt je voorstellen dat het inparkeren van zo'n slagschip zonder parkeerondersteuning niet van een leien dakje gaat. Bij Mercedessen biedt de ster op de motorkap gelukkig een indicatie waar de voorkant zich ongeveer bevindt, maar aan de achterkant was dat hulpmiddel er niet. Gezien de lange kofferbak, die ook nog eens een beetje afloopt, zijn de hoeken van de auto veel lastiger te zien.

Daar vond Mercedes-Benz iets op: parkeerantennes of -indicatoren. Op de W111 uit 1959 had het merk met de ster al eens 'staartvinnen' aangebracht die moesten helpen bij het manoeuvreren, maar later verdwenen deze weer. Dat designelement was immers ook niet meer in de mode. De twee kleine chromen staafjes van de W140 zijn niet permanent aanwezig en dienen in principe hetzelfde doel. Ze zitten verstopt boven de achterlichten en zijn in uitgeschoven toestand 6,5 centimeter lang. Net als de Mercedes-ster op de motorkap zijn ze vanuit de auto te zien en geven ze een indicatie waar de achterkant van de sedan zich bevindt. Op die manier moet het makkelijker zijn om de resterende afstand tussen zichtbare obstakels in te schatten.

Het klinkt heel simpel, maar eigenlijk is het in technisch opzicht een behoorlijk ingewikkelde oplossing. De staafjes zijn pneumatisch bediend en komen twee seconden nadat je de achteruitversnelling hebt geselecteerd omhoog. Zet je de auto weer in de eerste versnelling of in 'D', dan gaan de staafjes na acht seconden automatisch weer naar beneden. Bij manoeuvres die vereisen dat je meerdere keren moet steken hoef je dus niet steeds te wachten tot de staafjes weer omhoog komen. Daarover heeft men dus - naar goed Duits gebruik - grondig nagedacht. In de video hieronder zijn de parkeerindicatoren vanaf 1:12 in actie te zien. Uit de 70 pagina's tellende brochure van de S-klasse blijkt overigens dat ze niet standaard waren, maar de exacte meerprijs is niet vermeld in de folder.

Geavanceerder

Overigens hadden de parkeerantennes niet bepaald een lang leven. In 1995 introduceerde Mercedes-Benz bij de facelift van de W140 namelijk ultrasone Parktronic-parkeersensoren in de bumpers. Dat betekent dus dat ze alleen in de eerste vier jaar geleverd zijn op de S-klasse. De ultrasone sensoren zijn een stuk geavanceerder dan de twee kleine staafjes, maar toch lijkt dat niet terug te komen in de huidige waardering door liefhebbers: juist de vroege W140's met de parkeerindicatoren zijn naar verluidt extra gewild.

De S-klasse is voor Mercedes-Benz altijd de voorloper geweest op technisch vlak. De introductie van een nieuwe generatie brengt vaak een hele hoop nieuwe technologie met zich mee die later doorsijpelt naar de andere modellen in het aanbod. Onlangs zetten we de W140 nog naast de nieuwe S-klasse om de veranderingen door de jaren heen aan den lijve te ondervinden. De 600 SEL uit die reportage, waarvan de eerste twee foto's bij dit artikel afkomstig zijn, had eveneens die bijzondere parkeerindicatoren.