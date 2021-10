De opvallende nieuwe Citroën C4 - Wel en Wee

In juni van vorig jaar trok Citroën het doek van een nieuwe generatie van de C4. Een auto die in zekere zin verdergaat waar de flink succesvolle C4 Cactus is gebleven. Met een behoorlijk eigenzinnig vormgegeven koets dus, wat hoger op de poten dan de vorige C4. Bekende PureTech-benzinekrachtbronnen en BlueHDi-diesels zijn ook weer van de partij.

Het belangrijkste nieuws is echter de komst van de volledig elektrische versie: de ë-C4. Met z'n 136 pk sterke elektromotor, WLTP-actieradius van 350 km en vanafprijs van €33.990 ongetwijfeld interessant genoeg voor mensen die elektrisch willen gaan rijden. Dat blijkt in ieder geval ook wel uit de verkopen. De Citroën-importeur meldt dat 38 procent van de C4-kopers voor de elektrische ë-C4 gaan. Dat is zonder meer een fors aandeel.

De importeur laat desgevraagd weten dat behalve de elektrische aandrijflijn ook de automatische versnellingsbak aardig in trek is. Van de tot op heden verkochte C4's met benzine- of dieselmotor is bijna de helft voorzien van de achttraps automaat: 45 procent om precies te zijn. Overigens is de C4 met dieselmotoren enkel met deze automaat leverbaar.

Tot op heden zijn er in Nederland net iets meer dan 1.000 C4's van de nieuwe generatie verkocht. Citroën zegt er vooral klanten mee aan te trekken die al een cross-over reden of dat willen. De C4 spreekt vanwege zijn wat hogere koets kennelijk dus ook die doelgroep aan. De meest gekozen uitvoeringen zijn de Feel en Shine. De Feel staat een stapje boven instapversie Live en biedt bovenop de standaarduitrusting zaken als full-ledkoplampen, ledmistlampen met actieve bochtenverlichting, parkeersensoren achter, een met leer bekleed stuurwiel en 18-inch lichtmetalen wielen.

De Shine, na de Feel het meest populair, is de topuitvoering van de C4. Die is onder meer uitgerust met parkeersensoren voor, uitgebreide verkeersbordherkenning, keyless entry en start, Active Safety Brake, een verwarmbaar stuurwiel en adaptieve cruisecontrol. Overigens is het 10-inch infotainmentscherm standaard - evenals het 5-inch digitale instrumentarium, maar je hebt pas vanaf de Feel Pack (een stapje onder de topuitvoering Shine) het head-up display erbij. De meest gekozen losse opties voor de C4 zijn volgens Citroën de luxere 'Advanced Comfort Seats', Pack Color (andere kleuraccenten), Pack Drive Assist (de hele reeks optionele veiligheidssystemen) en het panoramisch schuif-/kanteldak.